“Amo regresar a lo natural”: Claudia Bahamón tras su retiro de prótesis mamarias

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas por los colombianos, que la admiran por su carisma, ternura y profesionalismo. La huilense siempre ha mostrado sus sentimientos en cada uno de sus proyectos. En ellos, la presentadora de 43 años, siempre pone el corazón.

Claudia, que ha participado en varios proyectos audiovisuales como Cambio extremo, El jugador y Cantando en el trabajo, por mencionar algunos, es una de las figuras más relevantes de MasterChef Colombia, programa del que ha sido anfitriona en siete oportunidades.

Hace unos días, la huilense, que debutó en la pantalla chica en 2002, realizó una actividad de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, red social en la que reúne cerca de cinco millones de seguidores. Fueron varios los interrogantes que le hicieron a la presentadora, que escogió algunos para responderle a sus fans.

¿Por qué Claudia Bahamón se retiró las prótesis mamarias?

Al parecer, esta fue una de las preguntas que recibió la presentadora, y que por supuesto, no dejó pasar por alto. Claudia abrió su corazón y compartió un emotivo mensaje para todos sus seguidores.

“Estoy sana. Amo verme y regresar a lo natural (…) ¿Qué le aconsejarías a una mujer que quiere operarse? No quiero que luego de leerme la gente comience a pensar cosas erradas de la decisión que tomé, pues algo que tengo claro es que esto lo hice por mí y no por nadie más. Entiendo que todos los cuerpos son diferentes, así como el sentir de cada uno. Y por eso también sé que no soy nadie para juzgar el accionar de otro. No crítico a quienes tengan implantes y quiero que esto quede muy claro. En cambio, busco dar ejemplo a partir de mi experiencia y a quien le llegue el mensaje bien y a quien no también.” Afirmo la presentadora en su mensaje, el cual fue tomado de la entrevista que le concedió a la Revista Álo hace unas semanas cuando está hablando del mismo tema.

¿Dónde vive Claudia Bahamón?

En medio de una entrevista, la presentadora Claudia Bahamón contó que, a pesar de amar a su país natal, se encuentra radicada en Los Ángeles, con su esposo, el director de cine Simón Brand y sus dos hijos, Samuel y Luca. La también arquitecta también mencionó que por sus compromisos profesionales y también por su familia, está moviéndose constantemente entre Estados Unidos y Colombia.