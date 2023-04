Andrea Valdiri reveló por qué ha estado tan ausente de sus redes sociales

Andrea Valdiri se ha caracterizado por ser una de las generadoras de contenido más comentadas de la farándula colombiana. En su cuenta de Instagram tiene 9 millones de seguidores con los que interactúa constantemente.

La barranquillera suele ser muy abierta a contar muchos detalles no solo de su vida profesional sino también de la personal. Su relación con Felipe Saruma es uno de los temas de mayor interés entre su fanaticada. Además, Adhara, su hija menor, ha sido la protagonista de muchas de sus publicaciones.

¿Qué le pasó a Andrea Valdiri?

La bailarina tenía acostumbrados a sus seguidores a hacer muchas publicaciones al día. Sin embargo, desde hace varias semanas ha estado muy ausente. Aunque sí ha posteado algunas cosas, ya no lo hace con la misma frecuencia que antes.

A través de un video que publicó en sus historias, la influenciadora explicó las verdaderas razones de su ausencia. “Muchas veces ustedes me preguntan que por qué no estoy tan activa como antes y es que yo este año dije ‘ok, voy a tratar de vivir, de que toda mi vida no esté en esta pantallita’. Quiero ir a la tienda, hacer mercado, buscar hielo, caminar, disfrutar los fines de semana con mis hijas. Yo dije que este año los sábados y domingos se los dedicaría a ellas y me iba a desconectar del celular, uno tiene que vivir como una persona normal”, comenzó diciendo ‘La Valdiri’, mientras iba de copiloto en un carro.

Luego, continuó explicando: “estoy pendiente de la empresa, estoy pendiente de las niñas, me levanto a las 5 de la mañana, trabajo, el ejercicio, son muchas cosas, pero me siento feliz porque me motivo todos los días”, dijo.

¿Cuántos años tiene Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri nació el 23 de julio de 1991, en Barranquilla. Actualmente tiene 31 años, es de signo Leo, está casada con el generador de contenido santandereano Felipe Saruma y es madre de dos niñas: Isabella y Adhara.