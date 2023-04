Fotos: Gianella Gazmey, la hija de Anuel con la colombiana Melissa Vallecilla

El pasado lunes 3 de abril, en horas de la noche, Anuel AA, ex de Karol G y Yailin, sorprendió a los 32 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, al reconocer que sí es el padre de Gianella, la hija de la colombiana Melissa Vallecilla, una modelo que aseguró, desde el principio, que había tenido un fugaz romance con el boricua.

Te puede interesar: Eileen Roca está embarazada. Con tiernas fotos lo confirmó: “estoy llena de amor”

¿Quién es la hija de Anuel con la colombiana Melissa Vallecilla?

En redes sociales, Melissa Vallecilla ha publicado algunas imágenes de su hija, quien, el 13 de junio, cumplirá un año. Cuando la modelo se enteró que estaba embarazada de Anuel, inició un proceso para que él reconociera la paternidad. El equipo de abogados del artista le habría realizado una propuesta a Vallecilla para que no fuera a hacer público el resultado. “Desde que nació la niña él me está dando una manutención, pero yo creo que después de esta entrevista no lo hará porque hace un mes me llamó un abogado diciéndome que él representaba a Emmanuel y que necesitaba que yo firmara un contrato confidencial, decía que él me seguiría pasando la manutención pero no quería que yo saliera a hablar a los medios sobre el tema ni de la prueba que se hizo y quería que le cambiara el apellido a la niña. Le podría aceptar no hablar con los medios, pero yo no pienso cambiarle el apellido porque él es el papá y siempre me dijo que lo sería, ahora cambió de opinión y no sé por qué”, dijo en una entrevista con Telemundo.

Más noticias de Anuel Video: inesperada respuesta de Anuel AA cuando le preguntaron por Karol G Anuel AA, expareja de Karol G y Yailin, se convirtió en tendencia por la curiosa respuesta que le dio a un periodista que se atrevió a preguntarle por ‘La Bichota’. Leer aquí: Video: inesperada respuesta de Anuel AA cuando le preguntaron por Karol G Foto: así lucía Yailin, minutos antes de dar a luz a Cattleya, su hija con Anuel Anuel y Yailin aparecieron juntos en unas fotografías con las que le dieron la bienvenida a su hija Cattleya. Leer aquí: Foto: así lucía Yailin, minutos antes de dar a luz a Cattleya, su hija con Anuel

Anuel aceptó la paternidad de la hija que tuvo con la colombiana

Después de varios meses de polémica, finalmente, el cantante reconoció que sí es el padre de la niña. “Sí, estuve mal en aquel momento que salieron manipulando la verdad y no puse las cosas claras al instante… debí buscar a mi hija desde que nació y estar presente 100% desde su primer respiro, pero nadie nació sabiendo y el rencor me consumió y me fallé yo mismo a mis valores”, escribió en un post.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De igual manera, aseguró que nunca dejará a sus hijos abandonados y que, por el contrario, les brindará todo su amor. “No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún. Más aún desde que vi a Catta por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija, no me importa lo que digan o piense de mí personas que no saben nada de lo que pasó en realidad”.