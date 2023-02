Anuel AA niega tener una hija con Melissa Vallecilla. Así respondió la colombiana

Después de meses de rumores de divorcio, y confirmar que esperaban su primera hija, Anuel anunció hoy su separación de Yailin ‘La más viral’, la dominicana con quien contrajo matrimonio el 10 de junio del 2022 en una ceremonia civil con solo unos meses de noviazgo. “Siempre va a ser mi familia, es la madre de mi hija, yo la voy a apoyar en su música, que le siga metiendo mano, que siga haciendo dinero, tiene una buena oportunidad para ser una gran artista bien, bien grande”, dijo el ex de Karol G durante una transmisión en vivo.

Te puede interesar: Gerard Piqué habría recibido millones por su foto con Clara Chía en redes sociales

La pareja de casados Anuel y Yailin ‘La más viral’ confirmaron que serán padres de una niña. El exnovio de Karol G reveló el nombre de la bebita. Foto: Instagram

Anuel negó tener una hija con modelo colombiana

En su mismo pronunciamiento, el puertorriqueño de 30 años, también se refirió a Melissa Vallecilla la modelo colombiana que el año pasado se volvió famosa por afirmar que esperaba una hija del rapero. “La muchacha esa que salió diciendo eso, solo quería fama en cuestión de una mentira, por eso no hablo sobre la situación porque usted a mí no me conoce, usted solo compartió conmigo como tres o cuatro horas y no la volví a ver más nunca y usted lo sabe hasta que te vi en las noticias que había una historia legendaria de Romeo y Julieta de que estuvimos juntos ocho meses, el mismo tiempo que yo llevaba con Yailin, yo estuve solito con ella, no andaba con nadie más. Sí, yo la conozco, compartí con ella, pero no más, no la he vuelto a ver más nunca, si fuera así yo me haría cargo y asumiría la responsabilidad”, confesó el artista.

Más sobre Anuel AA: Anuel y Yailin gastan millonaria fortuna a diario, según exmánager del rapero Frabián Elí, exmánager de Anuel AA, tendría pruebas que revelan los millonarios gastos del cantante y su esposa Yailin ‘La más viral’. Leer más Anuel y Yailin gastan millonaria fortuna a diario, según exmánager del rapero Anuel vistió prenda que usaba Karol G cuando eran novios ¿Aún la recuerda? El rapero Anuel AA hizo que sus seguidores volvieran a hablar acerca de su amor por Karol G. Una prenda sería la clave. Vea más Anuel vistió prenda que usaba Karol G cuando eran novios ¿Aún la recuerda?

En su ‘live’ Anuel AA acusó a la colombiana de querer hacerse famosa y recibir dinero de él con su versión de la historia, “te chocaste contra la pared tu misma porque ese tiro te salió por la culata. Se inventó que venía de Houston a Miami y que a vivir conmigo. Todo eso es mentira. Usted se apareció después de 8 meses porque lo único que le importa es el dinero y la fama mía”, dijo sin tapujo. Incluso, para defenderse, recordó a su ex Karol G, “ustedes han visto cómo yo me comporto, como fui con Karol, como he sido con Yailin. ¿Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia y viva conmigo y yo conozca a su familia y de la nada me diga: ‘Estoy preñada’, y yo le diga: ‘¿Arranca pal carajo’, como si yo fuera un demonio? Yo no soy ningún loco. No tengo un carajo que esconder”, aseguró, pero en ningún momento dejó claro si era padre del la pequeña o no, sus seguidores sembraron las dudas por una frase específica donde mencionó, “la que va a ser millonaria es la niña. Cualquier hijo mío va a ser millonario porque yo trabajo para mis hijos”.

Melissa Vallecilla le respondió a Anuel

Horas después, la colombiana no se quedó callada y atacó fuertemente al supuesto padre de su hija, a través de redes sociales. Desde que se conoció su versión, el año pasado, Melissa Vallecilla ha confesado en varias ocasiones “saber cosas” que podrían dañar la imagen y carrera del puertorriqueño.

Vea también: Shakira le tendría este apodo a Clara Chía cada vez que habla con Gerard Piqué

“Lo que sos es un hablador. Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija. ¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? ¡Porque ahí sí quedas bien pisoteado! Ahí tienen al muy real. ¿No dizque yo estaba mintiendo? Todo el hate que tiraban, ¿dónde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre? Ahí tienen para que no se dejen engañar de porquerías. Al que le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos. No te la vengas a dar de santo ni de buen padre pedazo de mi***, El que está quiero se deja quieto y vos ya me tentaste la boca”, escribió en su cuenta de Instagram, donde tiene 528 mil seguidores.