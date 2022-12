¿Anuel AA y Yailin le pondrán un nombre colombiano a su hija?

La semana pasada, Anuel AA y su esposa Yailin ‘La más viral’ dieron fin a los rumores de separación y confirmaron el embarazo de la cantante, que al parecer, tiene más de tres meses de gestación. A través de redes sociales, la pareja, que se casó el 12 de junio de este año, publicó cómo celebró la revelación de sexo del bebé que espera, rodeada de sus familiares y amigos cercanos.

Te puede interesar: Yailin, esposa de Anuel, presumió su pancita en México y antojos en el embarazo

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras aquí. Tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo Anuel”, escribió la dominicana de 20 años, junto a un video donde se ve humo y papelitos de color rosado.

¿Por qué los fans de Anuel y Yailin volvieron a mencionar a Karol G?

Mientras la esposa del puertorriqueño continúa presumiendo su barriguita en redes sociales, el rapero sigue promocionando lo que será su nuevo álbum, Las leyendas nunca mueren 2, que estrenará le próximo viernes 9 de diciembre. En una de las entrevistas que ha ofrecido para hablar de su carrera musical, Anuel reveló más detalles sobre su primera hija con su esposa Yailin.

Sobre Anuel y Yailin: Video: Anuel sufrió caída en pleno concierto. Le dio malgenio Yailin, esposa de Anuel, mostró su barriguita por primera vez

“Amén, gracias a Dios, voy a ser padre de una niña, tengo una princesa, su nombre va a ser Cataleya”, le dijo a BrealTV y luego explicó que el nombre lo escogieron de la película del 2011, Colombiana, protagonizada por la actriz Zoe Saldaña, quien interpreta a la protagonista, ‘Cataleya Restrepo’. “La vamos a llamar como en la película, la actriz dominicana es una leyenda, ella es la guerrera en esa película, va a ser mi princesa, pero también será una guerrera”, explicó el rapero, quien además recordó que también es el nombre de una flor.

Mira las últimas noticias del entretenimiento aquí

Inmediatamente, las reacciones de los internautas mencionaban a Karol G, tratando de entender su la elección de un nombre colombiano tuviera que estar relacionado a la ex del reguetonero. Cataleya o Cattleya es una flor perteneciente a la familia de las orquídeas, que se dan en gran parte de América Latina.