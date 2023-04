Anuel reconoció que sí es el padre de la hija de la colombiana Melissa Vallecilla

Anuel AA ha sido tendencia no precisamente por su carrera musical, sino por los escándalos que han salido a la luz relacionados con su vida privada: su ruptura con Karol G; su romance con ‘Yailin, la más viral’; los problemas que ha tenido con la madre de su primogénito; la hija que tuvo con la colombiana Melissa Vallecilla; su separación de Yailin y el nacimiento de su hija Cattleya. Todos esos temas, han sido de gran interés para sus seguidores, quienes han estado al pendiente de lo que ocurre con eso.

Te puede interesar: ¿Greeicy Rendón está embarazada? Esta foto ilusionó a sus seguidores

Los exesposos Anuel AA y Yailin 'La más viral' explicaron por qué llamaron a su hija recién nacida Cattleya Gazmey Redman. Foto: Instagram - Instagram

Anuel negó tener una hija con Melissa Vallecilla

El año pasado, salió a la luz una versión de la modelo Melissa Vallecilla, quien aseguraba que estaba embarazada de Anuel. La bebé nació en junio del 2022, pero el artista insistía en que la niña no era de él. “No tengo un carajo qué esconder. Si yo tengo una hija, yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película bien cabro%@ para hacerte famosa o si el plan era sacarme millones; si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata”, dijo por medio de una transmisión en vivo.

Más noticias de Anuel Video: Karol G le habría enviado indirecta a Yailin, ex de Anuel, y se hace viral Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí Leer aquí: Video: Karol G le habría enviado indirecta a Yailin, ex de Anuel, y se hace viral Video: inesperada respuesta de Anuel AA cuando le preguntaron por Karol G Anuel AA, expareja de Karol G y Yailin, se convirtió en tendencia por la curiosa respuesta que le dio a un periodista que se atrevió a preguntarle por ‘La Bichota’. Leer aquí: Video: inesperada respuesta de Anuel AA cuando le preguntaron por Karol G

Ese escándalo se dio mientras el boricua sostenía un romance con Yailin, quien, al poco tiempo, quedó embarazada. Hace tan solo unos días dio a luz a Cattleya, aunque semanas atrás la pareja había confirmado su separación.

Hija de Melissa Vallecilla sí es de Anuel AA

Luego del nacimiento de su hija con Yailin, Anuel sorprendió hace unas horas al reconocer que, en efecto, la bebé de Melissa Vallecilla, quien pronto cumplirá un año, sí es de él. La confirmación la hizo a travésde un post donde aparece junto a su primogénito Pablo Anuel. “@pabloanuelgaz siiiiiii tienes dos hermanitas hermosas y ya pronto estamos todos juntos un día pronto”.

Luego, en los comentarios, escribió un extenso mensaje explicando lo que había pasado y asegurando que no abandonaría a ninguno de sus hijos. “No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hija y la amo sin haberla visto aun, más aun desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija no me importa lo que digan o piensen de mí personas que no saben nada de lo que pasó en realidad y si salió que es mía, pues es mía”, se lee inicialmente.

Luego, relató que, aunque sí estuvo con Melissa, no todo el tiempo que ella aseguró, sino que, por el contrario, solo se trató de una noche de aventura y nada más. “Yo soy un hombre, yo respetaba y respeto a mi ex pareja por la forma negativa con tanta maldad en la que salió diciendo que estuvo conmigo 8-9-10 meses en una relación cuando yo na’ más la vi 4 o 5 horas y no opiné nada hasta que dije que era una mentirosa en el live porque solo fue una noche de sexo como aventura así como todo el mundo que chingan también y cómo les encanta ja, ja, ja, y ya y punto”, dijo.

¿Anuel estaba con Karol G cuando estuvo con Melissa Vallecilla?

Entre los múltiples rumores que surgieron al respecto el año pasado, algunos internautas aseguraron que una de las razones por las que Anuel y Karol G terminaron fue por Melissa Vallecilla. Sin embargo, el mismo artista lo desmintió. “También dijo que eso fue cuando yo no conocía a mi ex pareja y nooo no estaba con Karol tampoco. Ya casi un año entero soltero y dijo que llevaba conmigo 9 o 10 meses de novia o de mujer mía cuando en realidad 8 meses llevaba yo con mi pareja actual en aquel entonces y los tiempos nunca cruzaron como dijo”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Anuel pidió perdón por negar a su hija

El artista también aprovechó para aclarar que cometió un error al negar a la niña y, por esa razón, pidió perdón. “Le pido perdón a todo el mundo que pudo salir lastimado y confundido y hasta tal vez se desencantaron y decepcionaron de mí y me empezaron a ver con los ojos de un mal ser humano pensando que yo estaba negando a una de mis hijas sabiendo que era mía… Me fallé yo mismo, a mis valores y a mis códigos. Mis niñas hermosas ni mi hijo merecen no tener a su padre. Los hijos no tienen la culpa de los problemas de sus padres”, dijo.