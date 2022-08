Anuel y Yailin: se conoció uno de los puntos de su acuerdo prenupcial

Desde hace unas semanas, se comenzó a rumorar en redes sociales que Anuel, ex de Karol G, y su esposa Yailin, estarían, supuestamente, enfrentando una crisis en su relación.

Aunque todo parecía ir de maravilla entre ellos, de un momento a otro dejaron de publicar contenido juntos. Cuando la influenciadora dominicana desactivó su cuenta de Instagram generó alarma entre sus seguidores.Al mismo tiempo, el puertorriqueño se vio envuelto en una polémica luego de ser denunciado por la madre de su hijo Pablo Anuel, por supuestamente, ser un padre ausente.

¿En qué consiste el acuerdo prenupcial de Anuel y Yailin?

Algunos internautas aseguraron que Yailin había cerrado sus redes sociales para evitar las críticas y las comparaciones que le hacían constantemente con Karol G. También se llegó a decir que podría tratarse de una estrategia para un posible lanzamiento de los dos artistas.

A raíz de los comentarios de la aparente crisis de los artistas, se conoció que, al parecer, habían firmado un acuerdo prenupcial que sería la verdadera razón de la supuesta separación. “Yailin desactivó su cuenta de Instagram, dicen por ahí, supuestamente, que sería la primera pelea, discusión, separación matrimonial entre ella y Anuel”, afirmó el periodista Moisés Salce.

Al parecer, en el documento se estipuló que, durante un tiempo determinado, la cantante no podía quedar en embarazo. Sin embargo, medios internacionales aseguran que la joven de 20 años sí estaría esperando su primer bebé y su estado estaría poniendo en riesgo su matrimonio.

Fue el periodista Gary Acosta el encargado de divulgar esa información en el programa Esto no es radio. “Pero lo que no es tan de felicidad y agrado es que, ciertamente, hay una crisis (…) Al final el tiempo da la razón, y hay una crisis en el matrimonio, una crisis fuerte y ojalá no pase, porque se habla hasta de divorcio”.

Casimira, una experta en farándula de República Dominicana, habló y confirmó la existencia del supuesto acuerdo. “Tiene que esperar dos años para pedirle dinero a Anuel para la criatura. Viene divorcio, están separados, los papeles prenupciales, ella queda restringida, ella no puede exigirle una paternidad a Anuel”, aseguró.

Por ahora, ninguno de los dos artistas se ha referido al respecto, aunque Yailin ya volvió a activar su cuenta de Instagram.

Por otro lado, en el perfil de Instagram Infofarándulacolombia, aseguran que, supuestamente, Yailin habría encontrado en el celular de Anuel algunas imágenes subidas de tono. “Casimira, una experta en farándula de República Dominicana, brindó detalles exclusivos sobre la pareja, revelando que Yailin encontró unos chats íntimos de su esposo con la modelo Alexandra MVP, quién había sido vinculada con Anuel anteriormente. La más viral se habría enojado con el Bebecito, agrediéndolo y destruyendo la casa que tenían en Miami. Además, este sería el motivo principal del divorcio. 🔥🔥🔥Por otro lado, Casimira afirma que Yailin está embarazada pero habría firmado un acuerdo prenupcial con una clausula en la que Anuel se libra de darle manutención a ella y al bebé, por dos años y medio, en caso finalicen su matrimonio”.