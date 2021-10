Así es el carro de Carlos de Inglaterra que funciona con vino y queso

El Príncipe Carlos podría conducir el auto nuevo que quisiera, sin embargo, él continúa con su Aston Martin, modelo 1969, que su madre, la Reina Isabel, le regaló cuando cumplió 21 años. Es el mismo carro que le prestó a su hijo William el día de su boda para un desplazamiento corto.

Sin embargo, el Aston no es solo un clásico, también es un automóvil que deja al descubierto el compromiso ambientalista de Carlos. Según le dijo este lunes pasado el futuro Rey de Inglaterra al editor de clima de la BBC, Justin Rowlatt, el automotor funciona en parte con el desperdicio de queso y vino.

En la charla, grabada en un jardín plantado por el mismo príncipe en la residencia de Balmoral, Carlos se refirió a su preocupación por el medio ambiente y la urgencia por adquirir prácticas sanas para lograr cuidar el planeta que le dejará a sus nietos.

“Mi viejo Aston Martin ahora funciona con productos de desecho”, dijo. “Funciona, ¿puedes creerlo?, con exceso de vino blanco inglés y suero del proceso del queso”.

Carlos desafió a los ingenieros de Aston Martin para que hallaran una forma de combustible alternativa y amigable. Inicialmente los expertos le dijeron que echaría a perder el auto, peor la necesidad del príncipe prevaleció. “Dije, ‘bueno, entonces no lo conduciré’, así que siguieron adelante y ahora admiten que funciona mejor y es más potente con ese combustible que con gasolina”, contó.

El Aston Martin tampoco es el único modo de transporte real que logró convertir algo más ambiental. El príncipe Carlos le dijo a The Telegraph anteriormente que había luchado para lograr que el tren real funcionara con aceite de cocina usado.

Carlos confesó ser un ambientalista desde hace muchos años, pero cuando habló al respecto, lo acusaron de estar en contra de la ciencia, hoy es distinto. “¿Por qué crees que he hecho esto durante todos estos años? Porque me he preocupado, y siempre lo he hecho, por las próximas generaciones”, concluyó.