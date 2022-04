Así Khloe Kardashian bajó más de 20 kilos, para lucir tan flaca como sus hermanas

Khloe Kardashian lucía así hace 2 años Foto: W.Teodoro/Zeduce/Robert Wallace

Khloe Kardashian ya había confesado que no era fácil lucir como el resto de sus hermanas, físicamente hablando. La influencer de 37 años había dicho que mantenía una lucha continúa con la balanza para alcanzar el peso que consideraba ideal. Hoy puede decir que finalmente ha logrado lucir como deseaba al perder más de 20 kilos.

¿Cómo bajó de peso Khloe Kardashian?

Khloe reveló que su transformación empezó luego de separarse de Lamar Odom, el jugador de baloncesto de la NBA y que ha sido un proceso gradual. “Tenía sobrepeso, tenía problemas de salud. Comencé a ir al gimnasio cuando me estaba divorciando. Fue muy significativo para mejorar mi salud mental. Necesitaba soltar y necesitaba sentirme fuerte y también distraerme de todos mis pensamientos. Quería estar sola y este era el único lugar en donde podía estar completamente sola con unos audífonos y encima de la elíptica” explicó Khloe Kardashian, aunque en principio y como se vio en Keeping Up With The Kardashian no era la más amiga de los ejercicios.

Pero no ha sido solo ejercicio, el papel que ha jugado la alimentación en este cambio ha sido crucial y la misma Khloe reveló cómo es esa dieta, que le permitió bajar y con la que se mantiene.

Esta es la dieta de Khloe

Se trata de una alimentación baja en carbohidratos, con muchas proteínas y varias comidas al día para evitar la sensación de hambre. Las comidas de Khloe incluyen vegetales de hoja verde, almidones de un solo ingrediente, carne roja magra, fruta fresca, pescado graso, huevos, aves, nueces y agua.

También te puede interesar: ¿cómo bajar de peso? secretos de Chichila Navia

Según reportan algunos medios especializados en entretenimiento el día de la celebridad comienza con una cucharada de mermelada y una cucharada de mantequilla de almendras que consume minutos antes de entrenar. Después de ello, consume dos huevos, una taza de avena y una taza de bayas u otra fruta fresca. A media mañana, come una porción de fruta acompañada de almendras u otras semillas. Para el almuerzo incluye una porción de pechuga de pollo con vegetales y ensalada con alto contenido de hierro, que puede ser espinaca.

Khloe también procura dormir ocho horas diarias y consumir agua a lo largo del día, así ha logrado lucir como “las fabulosas hermanas Kardashian, algo que no es fácil lograr”, admite la también empresaria.

Aquí las noticias del entretenimiento que son tendencia