“Así no avanzo”: acalorada discusión de Tatán Mejía y los chefs de MasterChef

La competencia de MasterChef Celebrity cada día se pone más difícil. Los participantes deben enfrentarse a duras pruebas individuales y grupales para ganarse un cupo una semana más en el reality y así, estar más cerca de llegar a la final. No obstante, hay momentos que se ponen más tensos que otros.

Te puede interesar: VIDEO: así fue la discusión en público de Tatán Mejía y su esposa Maleja Restrepo

En uno de los más recientes capítulos, el deportista Tatán Mejía expresó su inconformidad con respecto a las críticas que los jurados le hacen no solo a sus platos, sino también a los de sus compañeros. De acuerdo con sus palabras, las palabras poco halagadoras de los jurados los han desmotivado a la hora de cocinar sus platos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“No es una crítica, es un consejo. Chef, lo hemos intentado mucho y estamos trabajando muy duro. Nosotros nos hemos esforzado más de la cuenta, no somos cocineros y de verdad nos hemos preparado. Hemos cocinado más de 70 y pico de veces, hemos creado cosas nuevas y, personalmente, estoy un poco agotado”, comenzó diciendo Tatán Mejía.

Enseguida, afirmó que están cansados de recibir tantas críticas y pocos comentarios positivos de parte de los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier. “Yo sé que es un programa de cocina y te tienen que decir los errores. Eso está bien y así funciona. Una discusión con ustedes es casi que perder el tiempo porque siempre vamos a perder […] El cuento de que no cocinamos, de que todo les sabe maluco y que sean ustedes los que van a aprobar el plato y que de una vez va a estar maluco, yo personalmente lo tomo a mal porque así no avanzo. Estamos mamados”.

La discusión no fue solo por parte de Tatán, los tres chefs no se quedaron callados y expusieron sus opiniones al respecto de lo que les manifestó el concursante. Jorge Rausch dijo: “se los decimos con todo el cariño, con todo el aprecio y con todo el interés para que cada día sean unas mejores personas y mejores cocineros”.

Por su parte, a Christopher Carpentier no le gustó para nada los comentarios de Tatán y le respondió: “Ustedes están en un concurso. Y parte de un concurso es decir lo que está bien y lo que está mal. Te lo puedo decir con un chiste o crudamente. El tema está en competir”, dijo, a lo que Tatán le refutó: “yo he competido toda mi vida, chef. Más que el resto acá y sé lo que es competir”.

Finalmente, De Zubiría agregó: “no es fácil sentarse acá a comerse 8 platos de ubre que no está perfectamente cocinada. Uno se los dice en broma, pero porque es la realidad, papi. Párate acá adelante, hay 8 platos de ubre mal hechos, pues la cosa no va a estar sabrosa. Nosotros le metemos vacile y por ahí es donde va la vaina, papá”.