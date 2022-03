Así respondió Andrea Valdiri a quienes la llamaron “embustera”

Andrea Valdiri es una de las influencers colombianas más comentadas por internautas en redes sociales y medios de comunicación. Cada cosa que hace o dice, termina convirtiéndose en tendencia. Tal es el caso de un video que publicó recientemente en sus historias respondiéndole de manera contundente a un seguidor anónimo que la trató de “embustera”.

Te puede interesar: El mensaje con el que Andrea Valdiri dijo que Felipe Saruma es el papá de Adhara

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En sus redes sociales, la bailarina y empresaria barranquillera ha mostrado su buen corazón y su lado sensible al ayudar a muchas personas necesitadas a salir adelante. Por esa razón, sus fanáticos suelen estar muy pendientes de las obras de caridad que realiza. Sin embargo, hace poco recibió fuertes críticas por parte de varios seguidores, quienes aseguraron que, supuestamente, la influencer no había querido ayudar a un hombre que necesitaba una silla de ruedas. “Oye Valdiri, el supuesto señor que ayudaste con silla de ruedas el año pasado, nunca le entregaste nada. El Camus va a ayudarlo de verdad porque tú no lo hiciste, embustera”, le escribieron en su Instagram.

Respuesta de Andrea Valdiri

Ante tal acusación, Andrea Valdiri no tuvo otra opción que salir a defenderse y a responderle de manera contundente a esa persona que le dejó ese comentario. De manera frentera, la bailarina aseguró: “yo les puedo decir que yo hoy puedo dormir tranquila, feliz, en paz, por no estar mintiendo, uno tiene su conciencia tranquila. Amores, el chisme no es bueno para nuestra vida”.

Te puede interesar: Esta es la verdadera diferencia de edad entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Enseguida, y de manera sarcástica como suele ser su forma de ser, expresó su molestia con ese tipo de comentarios. “La pelea te daña los intestinos, los órganos, la rabia te carcome por dentro y tienes las quinientas mil enfermedades y cuando tú no sacas las cosas de tu garganta y de tu alma y te las tragas, también te enfermas, mi amor, por eso uno se atreve a decir las cosas de buena manera y vivir tranquilo”.