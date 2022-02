El mensaje con el que Andrea Valdiri dijo que Felipe Saruma es el papá de Adhara

Desde el año pasado, se rumora que la influenciadora Andrea Valdiri y el generador de contenido Felipe Saruma sostienen una relación amorosa. En redes sociales se han dejado ver muy juntos compartiendo los momentos más especiales de sus vidas. Por ejemplo, el santandereano estuvo acompañando a ‘la Valdiri’ en el nacimiento de su hija Adhara y, desde entonces, no se han separado; tanto, que en redes sociales han dicho que Saruma parece el papá de la niña.

Te puede interesar: Esta es la verdadera diferencia de edad entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Recientemente, el joven cumplió 23 años y para festejarlo, estuvo junto a Andrea Valdiri y varios de sus amigos en un yate. Además, en redes sociales recibió muchas felicitaciones, entre ellas, un amoroso mensaje escrito desde la cuenta de Instagram de Adhara, que es manejada por su mamá. Allí, la barranquillera se refirió a Saruma como el padre de su hija. “Feliz cumpleaños al papito que la vida me regaló. Tu golditaa @felipesaruma”. Por supuesto, la publicación tuvo miles de reacciones, entre ellas, más de 400 mil likes y muchos comentarios de los internautas.

El santandereano no pudo reaccionar también a ese tierno mensaje que estuvo acompañado de un par de fotos donde aparece junto a la bebé. “Mi gorda te amo con todo mi corazón, mi pedacito de amor”, escribió a manera de respuesta. “Usted es más papá que cualquiera, “no es su hija pero la está criando y dándole lo que el otro no le dio”, “eres un buen padre”, “papá no es el que engendra sino el que cría”, “él se ganó ese título de papá”, “los padres de crianza se quedan para siempre en el corazón”, escribieron algunos internautas.

Te puede interesar: Fotos: ella es Fairuz, la hermana mayor de Andrea Valdiri que cautivó las redes

Hermana de Andrea Valdiri también le dejó un mensaje de cumpleaños

Ni Valdiri ni Saruma han confirmado su supuesta relación sentimental, sin embargo, según los usuarios de internet, sus acciones demuestran que, en efecto, están juntos como pareja. Fairuz, la hermana mayor de Andrea también le dedicó unas emotivas palabras al joven en su cumpleaños, dejando en evidencia lo importante que es el santandereano para la familia. “Estuviste en esa clínica apoyando a mi hermana en un momento crucial de su vida; sin obligaciones la acompañaste en su angustia por un largo tiempo; soportando sus altos y bajos. Que bonito que los actos hablen más que las palabras”.