Bernardo Flores será Juan David, hijo de Juan y Norma en ‘Pasión de Gavilanes’

Actualmente, la cadena de televisión Telemundo se encuentra en el rodaje de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, la cual tiene a gran parte de su elenco original, como sus protagonistas Danna García (Norma Elizondo), Natasha Klauss (Sarita Elizondo), Paola Rey (Jimena Elizondo), Mario Cimarro (Juan Reyes), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes) y Michel Brown (Franco Reyes).

Como se conoció a través de un comunicado de la productora, la historia iniciará 18 años después de la época en la que finalizó la primera temporada. Eso quiere decir que entrarán nuevos personajes y por supuesto, continuarán otros ya conocidos como Juan David, el primogénito de Juan y Norma, que era tan solo un bebé en la historia original, y fue interpretado por Valeria García.

Esta vez, ya siendo un adolescente, el actor que le dará vida será el mexicano Bernardo Flores. Así lo confirmó la propia Danna García, por medio de un live en Instagram. “Bernardo hace de mi hijo Juan David”. De igual manera, resaltó algunas cualidades del actor.”Bernardo es un actor fantástico, mexicano que yo no tenía la suerte de conocerlo, pero íbamos a hacer curiosamente una serie juntos que yo, por cuestiones de la vida, no acepté hacer y nos iba a poner la vida juntos. No se pudo en ese momento, pero miren ahora estamos aquí”.

El actor mexicano será el que físicamente más se parecerá a Juan Reyes, interpretado por Mario Cimarro. En su cuenta de Instagram, donde suma 384 mil seguidores, ha compartido algunas imágenes de lo que sería su participación en Pasión de Gavilanes, pues aparece en compañía de caballos. Trabajó en una serie española llamada Express, estuvo en la reconocida telenovela La Doña. En Luis Migue, la serie tiene un papel secundario.

