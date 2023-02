Boletas para concierto RBD en Medellín 2023 no se han acabado. Esto se sabe

El pasado lunes 13 de febrero, se confirmó que RBD sí vendrá a Colombia en el mes de noviembre de este año. Miles de fanáticos recibieron la noticia con mucha emoción pues, desde hace 15 años, la agrupación mexicana no viene al país.

Los fanáticos de RBD quedaron preocupados porque colapsó la plataforma para adquirir las entradas del concierto en Medellín, pero todavía hay boletería. Foto: GETTY - Getty Images

Además de conocerse la fecha, que según pudo conocer la revista Vea no solamente será el 3, sino también el 4 de noviembre, los fanáticos estaban a la expectativa por conocer a partir de cuándo se podían comprar las boletas y, por supuesto, qué valor tienen.

¿Qué pasó con la preventa de las boletas del concierto de RBD en Medellín?

De acuerdo con Ocesa Colombia, una de las empresas promotoras del concierto, los tikets podrían comprarse en la preventa a partir del 15 hasta el 16 de febrero desde las 9:00 a.m. hasta las 11:59 p.m, y la venta al público será el viernes 17 de febrero a las 10 a.m.

Por supuesto, miles de personas entraron a la plataforma de eticket, pero no pudieron comprar la boleta porque colapsó la página. Los comentarios no se han hecho esperar. “Cómo es posible esto, por Dios solucionen”, “me pusieron en lista de espera”, “dejaron que pasaran los 10 minutos y luego me sacaron porque nunca me habilitaron para la compra”.

👔Sobrevivimos por pura ansiedad, con el nudo en la garganta y es que no los dejamos de pensar...



Estamos trabajando para que todos los fans puedan estar en el evento, somos más de 225k dentro del sitio web. Tranquilxs ¡Aún hay boletería disponible en todas las localidades! — eticket Colombia (@eticketCOL) February 15, 2023

Sin embargo, para la tranquilidad de las personas que faltaron por adquirir su boleto, Ocesa Colombia y Eticket emitieron un comunicado hace pocos minutos aclaron que todavía hay boletas disponibles. “El equipo de eTicket se encuentra trabajando para que las personas puedan acceder a las entradas del concierto. Debido al alto tráfico que está recibiendo la plataforma (hemos llegado a más de 225 mil personas conectadas al mismo tiempo), se han presentado demoras y fallas. Siendo las 10:10 am del 15 de febrero, les confirmamos que aún tenemos boletería disponible en todas las localidades. Les estaremos confirmando cualquier novedad a través de nuestras redes sociales. ¡Les agradecemos a todos por la gran acogida de este evento!