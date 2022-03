Camilo Sesto es el imitador perfecto y ganó esta temporada de ‘Yo me llamo’

Yo me llamo llegó a su final. Fueron varios meses en los que los jurados, el público y los televidentes disfrutaron del increíble parecido de los imitadores con sus artistas favoritos. Cada uno logró conquistar el corazón de miles de colombianos que todas las noches sintonizaron el canal Caracol para ver sus presentaciones.

Los imitadores de Maluma y Camilo Sesto fueron escogidos como los dos mejores concursantes de esta temporada que estuvo llena de millonarios premios. Noche tras noche, los participantes demostraron que merecían estar en la final, pese a que tuvieron grandes rivales como ‘Yo me llamo Leonardo Favio’, ‘Yo me llamo Bruno Mars’, ‘Yo me llamo J Balvin’, entre otros.

¿Cuánto se llevó Camilo Sesto, el doble perfecto de esta temporada de ‘Yo me llamo’?

En medio de mucha emoción y lágrimas, el imitador de Camilo Sesto recibió el premio mayor de Yo me llamo. Los 500 millones de pesos que estaban en juego, ya están en su poder. Los elogios por parte del jurado no pararon. Ellos destacaron su crecimiento, entrega y profesionalismo a la hora de imitar a su artista favorito. Gracias a la escuela de Yo me llamo el participante logró convertirse en el mejor imitador del 2022.

Lágrimas de felicidad son las que derraman hoy los dos finalistas por haber llegado hasta la final. Aunque en algunas oportunidades sintieron desfallecer, el sueño de ser los mejores los impulsó para dejar una gran huella no solo en Yo me llamo sino en toda la industria musical.

