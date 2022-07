¡Verde de los nervios! Así Camilo pidió la mano de Evaluna a Ricardo Montaner

Camilo y Evaluna viven una de las relaciones más admiradas del mundo de la farándula. La pareja de cantantes, que llevan más de cinco años juntos, dieron la bienvenida este año a Índigo, su primogénita.

Camilo y Evaluna tienen una excelente relación con sus familias políticas. La venezolana es muy cercana a sus suegros, Eugenio Echeverry y Lía Correa, mientras que el antioqueño es un hijo más para Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez. El intérprete de Ropa cara siempre ha expresado su admiración y respeto por el cantautor.

Los fanáticos del cantante colombiano vivieron de cerca el crecimiento de su amor por Evaluna Montaner, desde su noviazgo a distancia, su matrimonio hasta la llegada de su hija Índigo. Lo que nunca se supo fue la odisea que vivió Camilo cuando decidió pedirle a su suegro la mano de Evaluna.

Así pidió Camilo la mano de Evaluna a Ricardo Montaner

El creador de La Tribu decidió hablar por primera vez al respecto y contó que el momento que no salió como esperaba.

Aunque tenía todo un guion preparado, aunque lo dominaban los nervios, Camilo recuerda que Ricardo Montaner ni siquiera lo dejó hablar cuando llegó el momento de pedir la mano de su novia, así lo contó el colombiano en una entrevista a Cadena Dial.

Sucedió en la casa de la familia Montaner, en Miami. El paisa aprovechó un momento a solas con el intérprete de Me va a extrañar para arriesgarse y pedirle la mano de su hija, pero su suegro se le adelantó.

“Nos sentamos y él me miraba y yo estaba verde, y le dije: ‘Montaner tengo que hablar contigo’. Esta frase es horrible, esta frase da miedo. Él me dijo: ‘Mira, chico, te voy a decir una cosa, cuando yo fui a pedir la mano de Marlene a su papá y a su hermano…’, empezó a hablarme y yo pensé: ‘Este tipo cómo sabe que le voy a pedir esto’. Yo no dije ni una sola palabra, él lo dijo todo y al final me expresó que yo no tenía que demostrarle nada”, narró el paisa, quien por suerte, se tranquilizó gracias a la reacción de Ricardo Montaner.

En su anécdota, como siempre, Camilo terminó con un chiste del curioso momento “Ahora, si yo le iba a pedir una plata prestada y él me salía con eso, me tocaba casarme sí o sí”.