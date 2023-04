Camilo y Evaluna tomaron radical decisión para no dejar ver a Índigo en la calle

Camilo y Evaluna conforman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Desde que eran novios, millones de fanáticos alrededor del mundo han expresado su admiración por el amor que se demuestran constantemente.

Nuevas fotos de Índigo, hija de Evaluna y Camilo, causan sensación en redes Foto: Instagram

El 6 de abril del año pasado, se conoció que Evaluna había dado a luz a su primogénita Índigo, pero solo hasta tres días después, el intérprete de Vida de rico lo hizo público a través de sus redes sociales.

¿Por qué Camilo y Evaluna no han presentado a Índigo?

Desde entonces, miles de fanáticos han estado a la expectativa por conocer la bebita. Sin embargo, los artistas optaron por no mostrarle su rostro, para respetar su privacidad. Hasta el momento, cuando publican fotos o videos de suyos dejan ver solamente sus manos, o sus pies, o la muestran de espalda.

Los internautas han criticado la decisión de los cantantes asegurando que no tiene sentido hacer eso con sus fanáticos que tanto apoyo le han dado. “Lo bonito de estar en la intimidad con alguien es que quieres que esa persona esté, porque imagínate estar en la intimidad con una persona que no quieres que esté allí, eso es un abuso. En nuestro caso, respetamos totalmente la individualidad de Índigo. Cuando ella decida vamos a estar para acompañarla, para ir de su manita, para que ella viva lo que quiera vivir. Cuando hoy le preguntamos qué quiere sólo anda diciendo ‘mamá y papá’, entonces todavía no tenemos una respuesta clara y no queremos decidir por ella”, dijo.

Evaluna y Camilo no quieren que los ‘paparazzis’ capten a Índigo

Hace unas semanas, se hicieron virales unas imágenes captadas por un paparazzi, en las que, por primera vez, se veía el rostro de Índigo. En el video se veía a la joven cantante con la niña en sus brazos, pero su cara se pudo apreciar muy bien. También, hay otra foto de Ricardo Montaner, pero él le tapa su rostro con la mano.

Despierta América viralizó las fotos, pero eso no fue del total agrado del artista, quien terminó “estallando” contra ese medio. “¡Eso no es ético! Ustedes no son un programa de chismes, ¿o sí?. Nosotros los Montaner cuidamos a nuestros niñitos del ojo público, solo por protección, vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo más protegidos posible”, dijo.

Algunos internautas criticaron la actitud del cantante, mientras que otros lo defendieron. “Pero si ustedes hacen hasta realities de sus vidas”, “decidieron ser personas públicas, por ende están en el ojo del público”, “Evaluna asistía a entrevistas cuando era una niña y usted la llevaba”, “Creo que se debe respetar las palabras de los padres si no es no, y punto, ya llegará el momento que ellos decidan enseñar a su hija, ¿cuál es el problema?”.

Camilo y Evaluna tapan el rostro de Índigo

Después de ese episodio, la pareja de artistas fue captada llegando, al parecer, aun aeropuerto donde había muchos fans. Pero todo parece indicar que no están dispuestos a volverla dejar ver del público, así que la taparon completamente con una manta.