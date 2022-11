Carmen Villalobos reveló el problema al que se enfrenta cada vez que llega Navidad

Hace unos meses, la actriz Carmen Villalobos fue tendencia en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales por su sorpresiva separación del también actor Sebastián Caicedo, después de más de una década de relación.

Desde entonces, sus fanáticos están al pendiente de lo que ocurre con su vida privada y profesional. La actriz, que afirmó que está feliz y tranquila con su nueva vida, ha estado muy ocupada en sus proyectos actorales y personales.

¿Por qué la Navidad le trae problemas a Carmen Villalobos?

Se acercan las festividades de Navidad y Año Nuevo, y algunos famosos ya están listos para celebrarlas. La protagonista de Hasta que la plata nos separe habló, a través de sus redes sociales, sobre lo que significan para ella estas fechas especiales.

De acuerdo con sus palabras, la llegada del fin de año y todas las festividades que trae consigo esta época, hace que en su vida aparezcan algunos problemas personales. “Yo amo la Navidad y cuando llega esta época me encanta ser como la protagonista de todo: encargarme de la preparación, de los regalos, de la cena, de todo. Y siento que dejo mi autocuidado para el final porque me gusta consentir a los demás, entonces el tiempo que me dedico a mí es muy poquito. Me pasa todo el tiempo”, aseguró.

Aunque ese problema lo ha tenido que enfrentar en festividades pasadas, para este año se propuso realizarse un cambio de look en su cabello. “¿Se acuerdan que hace rato les vengo diciendo que ya es hora de hacer un cambio en este pelito? Yo creo que llegó el momento, así que prepárense para el cambio”, dijo.

De igual manera, aprovechó para invitar a sus seguidoras a no descuidar su cuidado personal, pese a las múltiples ocupaciones que puedan tener. “Autocuidarnos nos hace sentir bien y felices. Así que, a consentirnos, niñas”.

¿Cuánto duró el matrimonio de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo?

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo conformaron una de las parejas más sólidas de la farándula. Hace unos meses decidieron ponerle punto final a su historia de amor. “Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre, siempre será que prime su felicidad”, dijo la actriz, a través de un video en sus redes sociales.

Los actores se conocieron en el 2009, durante las grabaciones de la telenovela Niños ricos, pobres padres. Desde entonces comenzaron a construir su relación sentimental. En el 2018 se comprometieron y, al año siguiente, se casaron en Cartagena.