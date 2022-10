Foto: Sebastián Caicedo cambió de ‘look’ tras su separación con Carmen Villalobos

Una de las separaciones más comentadas en el mundo de la farándula ha sido la de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, quienes sostuvieron una relación durante 13 años. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores pues la pareja era considerada una de las más estables. En sus redes sociales demostraban lo enamorados que estaban.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en 2019, luego de estar diez años juntos. Foto: Cortesía

La noticia fue confirmada por la protagonista de Hasta que la plata nos separe en julio, después de tantos rumores que circularon en redes sociales. Tras la ruptura, los artistas han estado enfocados en sus proyectos laborales, al parecer, ya cerraron esa etapa de su vida.

También, se rumoró que, supuestamente, Caicedo se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, esta vez con la modelo Julieth Román, aunque esa información no ha sido confirmada o desmentida por ninguno de los dos. De igual manera, también se especuló que la actriz de 39 años estaría saliendo, supuestamente, con el argentino Horacio Pancheri, pero tampoco ha sido confirmado.

Fotos de Sebastián Caicedo con su nuevo ‘look’

El actor se ha caracterizado por tener su cabellera de color castaño oscuro, pero hace poco decidió someterse a un radical cambio de look. Sus seguidores quedaron completamente sorprendidos pues no lo habían visto así. Ahora luce un rubio platinado, un color que nunca antes había usado.

“Sin más preámbulos, les presento el nuevo look. Espero les guste. Después de 22 años de estar actuando, nunca me había hecho un color de pelo de esta manera. Bueno, en ‘Niños ricos, pobres padres’ me habían hecho algo, pero no así como tan agresivo”, dijo el artista.

Como era de esperarse, los internautas dejaron sus opiniones sobre la nueva apariencia del actor; algunos lo elogiaron, pero otros lo llenaron de críticas. “Cerrando ciclos”, “lo dejó Carmen y se le acabó el encanto”, “él sin Carmen perdió el flow”, “no le luce”, “no le sentó el divorcio”, “otro Nodal despechado”, “se veía más lindo antes”, “qué mal le cayó la soltería”, se lee en los comentarios.

Sebastián no cambió su look por gusto propio, sino realmente por motivos laborales pues hará parte de una película, y aunque no reveló el nombre ni brindó más detalles, sí invitó a sus seguidores a estar pendientes de sus redes sociales para ir conociendo poco a poco más detalles. “Les cuento que vamos a protagonizar una película con mi amigo, actor colombiano, Camilo Trujillo, todavía no les podemos contar de qué se trata la peli ni cómo se llama, pero pegaditos acá de nuestras reces. Un abrazo”, dijo.

¿Qué novelas ha hecho Sebastián Caicedo?

El actor caleño tiene una amplia trayectoria en el mundo de la televisión. Ha hecho parte de importantes producciones, entre ellas: Francisco el matemático, Pandillas, guerra y paz, Los Reyes, Nadie es eterno en el mundo, La quiero a morir, Niños ricos, pobres padres, Mentiras perfectas, El Chema, Las malcriadas, etc.