¿Carolina Gaitán y el DJ Nicolás Nohra confirmaron su separación? Esto dijeron

Además de los logros y próximos proyectos de Carolina Gaitán, su vida sentimental vuelve a ser foco de comentarios y críticas en redes sociales. Luego de más de un año idílico con su novio el DJ Nicolas Nohra, la pareja protagoniza desde hace un mes rumores de ruptura que ninguno de los dos había confirmado o negado.

Las especulaciones iniciaron cuando el programa de entretenimiento Lo Sé Todo revelara supuestas pruebas del fin de su amor. Al parecer, hubo algunas diferencias que hizo que tomaran esa decisión por el bienestar mutuo. “Uno de nuestros flechos, que está bastante dateado nos ha llamado y nos dijo: ‘Les aseguro que la ruptura entre estos dos es definitiva’ (...) se dejaron en los mejores términos. No hubo acuerdos en algunos hechos de la relación, lo que los llevó a partir cobijas”, contaron los presentadores del programa del Canal 1.

¿Carolina Gaitán habló sobre su ruptura con Nicolás Nohra?

Contrario a ‘La Gaita’, Nicolás aún conserva las fotos con la colombiana en sus redes sociales, pero varios internautas se fijaron en que es justamente él quien ya no la sigue en Instagram. Hace unas horas, el mismo programa que aseguró su ruptura, se acercó a ambas celebridades por separado y los cuestionó al respecto. El primero en recibir las cámaras fue el DJ, mientras su aparente exnovia estaba montada en un avión hacia la capital colombiana.

“No, tu sabes que a mí no me gusta hablar de mi vida privada en cámaras entonces mejor dejarlo así”, respondió cuando le preguntaron por el rumor. Ante las insistencias del reportero, Nicolás decía lo mismo, “Tu sabes que no me gusta hablar de mi vida privada, seguimos normal, todo ha estado bien”, pero se quedaba sin palabras cuando le preguntaban “¿Siguen juntos?”. Luego, fue Carolina quien recibió las mismas preguntas. “Ustedes no me perdonan una. Bueno, en este momento estoy contenta y no les voy a decir más, adiós, los amo, les mando mucho amor, chismosos”, finalizó entre risas sin dar detalle alguno de su vida sentimental.