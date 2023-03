Carolina Soto, Daniela Álvarez y otros famosos: así sintieron el temblor hoy

Sobre las 4:18 de la mañana, un fuerte temblor despertó a miles de colombianos de diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo epicentro en Santander.

BOG01. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/03/2023.- Residentes de un edificio salen de sus viviendas tras sentir un sismo en la madrugada de hoy, en Bogotá (Colombia). Un temblor de magnitud 5,9 sacudió en la madrugada de este viernes gran parte de Colombia sin que hasta el monto las autoridades hayan informado de víctimas o daños. EFE/ Mauricio Dueñas Foto: EFE - Mauricio Dueñas

Durante más de 12 segundos la tierra se sacudió. Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Caldas, Quindío, Santander, Norte de Santander, Risaralda, Bolívar, Casanare, Córdoba, Magdalena, Meta, Cesar, Atlántico, Sucre, Valle del Cauca, Chocó y Huila, fueron algunos de los departamentos que sintieron el temblor.

¿Cómo reaccionaron los famosos al temblor hoy?

Una vez ocurrió el temblor, miles de ciudadanos comenzaron a reportar en sus redes sociales cómo lo sintieron. Incluso, algunas personas publicaron fotos y videos de los estragos que generó.

Carolina Soto, presentadora de ‘Día a Día’

Carolina Soto, presentadora de Día a Día publicó en su cuenta de Instagram: “temblor y desde un piso 19″, junto a unos emoticones que expresan miedo.

Daniela Álvarez

De igual manera, Daniela Álvarez, expresentadora de El Desafío The Box, publicó una foto acostada, que acompañó con el siguiente mensaje: “Oigan, ¿quién más se despertó por el temblor en Bogotá? En mi apartamento esto se movió duro al punto de ponerme la prótesis. Esperemos esto no se repita, me quedaré con la prótesis puesta”.

Josse Narváez

El actor y presentador Josse Narváez también escribió: “me sacó de la cama literalmente. Dios, qué susto tan HP. Espero que todo esté bien en casa… Tembló fuerte en Bogotá y otras partes de Colombia pa’ los del sueño profundo”.

Rodrigo Candamil

El actor Rodrigo Candamil publicó un video dando un mensaje a todos sus seguidores para que guardaran la calma. “Tembló aproximadamente dos veces. Espero que estén bien, que guarden la calma. Los temblores siempre son asustadores. En la mañana les compartiré una serie de recomendaciones que por ahí estuve compartiendo en un chat privado que me parecieron útiles. Guarden la calma y que Dios los bendiga”.

Sofía Jaramillo

La empresaria y modelo Sofía Jaramillo publicó un video mostrando cómo una lampara que colgaba del techo se movía.