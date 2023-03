¿Por qué Juan Eduardo Jaramillo no ha vuelto a aparecer en ‘Noticias RCN’?

Los periodistas y presentadores de los diferentes medios de comunicación del país se han destacado por su profesionalismo y carisma. Cuando alguno de los que trabaja en televisión deja de aparecer en la pantalla, inmediatamente, los televidentes y usuarios en redes sociales comienzan a preguntarse el por qué.

Te puede interesar: Carolina Cruz habló sobre explantación de prótesis en ‘Día a Día’ y la criticaron

¿Qué pasó con Juan Eduardo Jaramillo, presentador de ‘Noticias RCN’?

Desde hace unos días, el periodista y presentador Juan Eduardo Jaramillo no ha vuelto a aparecer en Noticias RCN. Sus seguidores en Instagram comenzaron a comentar sus publicaciones: “estas de vacaciones que no te he visto en RCN”, “¿cuándo vuelves al noticiero, andas de vacaciones?”, “vuelva pronto señor Juan Eduardo lo extrañamos mucho en el noticiero”, “hace mucha falta”.

Más noticias de presentadores colombianos Reconocida presentadora regresó a ‘Noticias Caracol’: “es un gusto volver” Los televidentes se sorprendieron al volver a ver en la emisión de la mañana, a una de las caras más conocidas que ha pasado por ‘Noticias Caracol’. Leer aquí: Reconocida presentadora regresó a ‘Noticias Caracol’: “es un gusto volver” ¿Juan Diego Alvira volverá a la televisión? Estas serían sus opciones Hace unos días, el presentador Juan Diego Alvira confirmó su salida de la Revista Semana. Conoce aquí los posibles medios de comunicación que lo recibirían. ¿Llegará a ‘Noticias RCN’? Leer aquí: ¿Juan Diego Alvira volverá a la televisión? Estas serían sus opciones

Recientemente, el programa Lo sé todo reveló el motivo de su ausencia. De acuerdo con los presentadores del programa de entretenimiento del Canal 1, Juan Eduardo Jaramillo, quien lleva más de cinco años en Noticias RCN, se encuentra recuperándose de una intervención quirúrgica en uno de sus ojos, no por un tema estético sino por salud. “Juan Eduardo Jaramillo tuvo que ser sometido a una intervención de su ojo izquierdo”, dijo Ariel Osorio.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Afortunadamente, el presentador se encuentra bien y se está recuperando en su casa, mientras puede regresar a sus labores en el canal RCN. Por ahora, se desconoce cuántos días exactamente se tomará el comunicador para volver a presentar el noticiero.

¿Cuántos años tiene el periodista Juan Eduardo Jaramillo?

El comunicador, quien también se ha desempeñado como catedrático, nació el 15 de febrero de 1962 en Buga, Valle del Cauca. Actualmente tiene 61 años. Hace unos días, posteó una imagen en su perfil de Instagram donde tiene 108 mil seguidores, presumiendo orgulloso su tierra natal. “Mi natal Buga, la del Señor de Los Milagros, la de la Basílica, la de la Catedral de San Pedro, la de tantas bellezas y delicias gastronómicas, cumple hoy 453 años de fundación. El río Guadalajara, imperturbable a sus pies”.