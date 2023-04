Carolina Soto sufrió un accidente al viajar en motocicleta. Esto le sucedió

Carolina Soto sigue ganándose un lugar en el corazón de los colombianos con más de una década de trayectoria en la televisión. La presentadora de Día a Día no pierde su conexión con sus seguidores y constantemente los mantiene al tanto de sus actividades profesionales y personales diarias. Su personalidad y amabilidad son unas de las más aplaudidas por sus fanáticos.

Hoy no fue la excepción y la presentadora caleña sacó más de una sonrisa al contar su travesía para irse desde las instalaciones del Canal Caracol hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado en moto, aunque no era la primera vez que acudía a este servicio, sí vivió un susto que nunca pensó.

La presentadora de 'Día a Día', Carolina Soto, sorprendió a sus seguidores con un anuncio familiar. Pronto serán más. Foto: Instagram

¿Qué le pasó a Carolina Soto?

Desde muy temprano, justo después de finalizar la emisión en vivo de Día a Día, la presentadora Carolina Soto contó a sus 3.6 seguidores de Instagram que hoy regresaba a su ciudad natal en un viaje ‘express’ para firmar un papel en una notaría. “Imaginate que tengo un par de cosas que hacer en Cali que me quedaron pendientes entonces hoy voy para allá, pero solamente a pasar la tarde y me regreso en la noche”, reveló.

Su narración sorprendió a más de un internauta cuando confesó que volvería a montarse en una moto para evadir el tráfico de la capital y llegar con más tiempo al aeropuerto para no perder su vuelo que tenía programado para el mediodía. Confiada y creyéndose una “experta” en el tema de las motocicletas, la presentadora caleña se asustó al darse cuenta de un incidente que sufrió en el trayecto. “Llegué pero si supieras la que me pasó, no te la alcanzas a imaginar, yo creyéndome una profesional en esto de las motos y ... se derrite mi zapato en el exhosto de la moto”, aseguró.

Aunque la situación no pasó a mayores, Carolina Soto contó cómo se dio cuenta solo minutos antes de llegar a su destino. “Yo empecé a sentir como un calorcito en la planta del pie y como que me estaba ardiendo, pensé ‘¿será que tengo el pie mal ubicado?’ pero cuando ya lo pensé faltaban dos minutos para legar al aeropuerto, o sea todo el camino me vine así y yo quieta estatua agarrada ahí, pero no me alcancé a quemar, ya me revisé, afortunadamente”.