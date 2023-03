Carolina Soto y Lincoln Palomeque viajaron con sus hijos, ¿qué dijo Carolina Cruz?

Una de las separaciones más mediáticas de la farándula colombiana ha sido la de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. La presentadora de Día a Día y el actor de Café, con aroma de mujer, sostuvieron un romance por casi 14 años y, fruto de su amor, nacieron Matías y Salvador.

Te puede interesar: “Estamos emocionados”: Yailin presentó a Cattleya, su hija con Anuel AA

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque duraron más de una década de relación. Foto: Instagram - Instagram

El año pasado, después de varios meses de rumores, anunciaron su separación, sorprendiendo a sus fanáticos. Sin embargo, la expareja ha demostrado que llevan una buena relación por el bienestar de los niños. Incluso, en varias oportunidades se les ha visto juntos compartiendo momentos importantes.

Más noticias de Carolina Cruz Carolina Cruz habló sobre explantación de prótesis en ‘Día a Día’ y la criticaron La presentadora de ‘Día a Día’ dio su opinión sobre las famosas que se están quitando las prótesis, pero sorprendió con sus palabras. Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’ respondió. Leer aquí: Carolina Cruz habló sobre explantación de prótesis en ‘Día a Día’ y la criticaron Video: Carolina Cruz y Carolina Soto criticadas por baile en ‘Día a Día’ Las presentadoras de ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, intentaron seguirle el paso a una invitada pero terminaron desatando burlas en redes sociales. Este fue el controversial baile. Leer aquí: Video: Carolina Cruz y Carolina Soto criticadas por baile en ‘Día a Día’

¿Por qué Carolina Cruz no fue al paseo con Carolina Soto y Lincoln Palomeque?

Durante este fin de semana, Carolina Soto y Lincoln Palomeque compartieron en sus redes sociales que estuvieron de paseo en el Eje Cafetero junto con sus hijos, quienes sostienen una gran amistad.

En las imágenes, se evidenció que Carolina Cruz no estaba presente ni tampoco Salvador, su hijo menor. Aunque a muchos internautas se les hizo extraño, otros resaltaron lo bien que los niños la pasaron en el departamento del Quindío disfrutando de actividades como fútbol, piscina y karts.

Las presentadoras de Día a Día no solo son compañeras de set, sino que también son muy buenas amigas. Aunque en esta oportunidad Cruz no pudo acompañarlos al paseo, sí lo hizo su ex Lincoln Palomeque. En una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 7,4 millones de seguidores, Carolina le agradeció a su amiga por tanto cariño que siempre le brinda a sus hijos. “Los amo… Yo me derrito de amor. Gracias @caritosotooficial”, escribió.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La ex de Lincoln Palomeque no fue al paseo porque se encontraba trabajando. Así lo dejó en evidencia en sus redes donde mostró imágenes realizando una publicidad de una reconocida marca. “Lo mejor de la niñez, divertirse con los amigos, que vivan los niños y los amigos de la infancia”, “qué guapos los niños”, “nada mejor que compartir con los amigos”, “hermosos Dios los bendiga. Cuando se trata de disfrutar sanamente no tiene precio nada en la vida”, “qué bonita esa relación que tienen”.