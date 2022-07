Caso de Ricky Martin queda archivado. Esto sucedió en el juicio.

El cantante Ricky Martin atraviesa difíciles momentos en su carrera y en su vida personal por tener que declarar ante el Tribunal de San Juan sobre una denuncia de violencia doméstica.

El juicio, que iniciaba hoy jueves 21 de julio a las 9:00 a.m. en San Juan, Puerto Rico, ciudad natal del cantante, y donde fue impuesta la orden en su contra; fue más rápido de lo esperado, pues a solo minutos de haber iniciado, el mismo Ricky Martin anunció en redes sociales que su caso sería archivado por las autoridades.

El artista se encuentra en California, Estados Unidos, pues mañana 22 de julio tiene una presentación en Los Ángeles. Su asistencia fue de manera virtual y a puerta cerrada.

Caso de Ricky Martin fue archivado por las autoridades

Así lo anunció el mismo cantante puertorriqueño en sus redes sociales por medio de un comunicado.

“Jueza del Tribunal de San Juan levanta la orden de protección establecida contra el cantante” inicia el documento, donde afirma que Ricky Martin fue reivindicado el mismo día del juicio.

“A preguntas de la juez el querellante dijo haber tomado la decisión libre y voluntariamente. En todo momento, Ricky Martin y su equipo legal insistieron en que no había veracidad en las alegaciones hechas contra él. Confianza que quedó confirmada con el resultado de la audiencia de hoy” el caso entonces, en el que aún se desconoce oficialmente el nombre del demandante, terminaría hoy mismo sin perjudicar, al parecer, la carrera del cantante.

Ricky Martin ¿De qué se le acusaba?

El pasado 2 de julio la Policía de Puerto Rico confirmó a la Agencia EFE que se encontraba en proceso de gestionar una orden de alejamiento contra Ricky Martin.

El mismo medio anunció que se trataba de una denuncia de violencia doméstica bajo la Ley 54, que protege a las víctimas de acoso o maltrato. La identidad de la presunta víctima se mantiene en el anonimato.

Dos días después, Ricky Martin negó las acusaciones mediante un comunicado. “La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares”, dijo el puertorriqueño. Rápidamente, el anuncio se convirtió en tendencia.

Aunque se desconoce la identidad del demandante, el periódico puertorriqueño El Vocero, afirmó que la orden hablaba de una relación de siete meses que habría terminado hace dos. Sin embargo, a muchos de sus seguidores no les dan las cuentas, pues el cantante está casado desde 2017 con el artista sirio Jwan Yosef, con quien tiene cuatro hijos, Valentino, Matteo, Lucía y Renn.

Sin embargo, fue el testimonio de su hermano Eric Martin en redes sociales, el que habría dado pistas sobre la identidad del demandante. Según dice el coach, un sobrino del cantante, que sufre de problemas mentales, sería quien puso la orden en su contra. “Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo”. El mensaje de Eric iría dirigido a Dennis Sánchez Martin, hijo de su hermana Vanessa Martin.

Días antes de que iniciara el juicio, el abogado de Ricky Martin, Marty Singer, se volvió a pronunciar al respecto y negó todas las acusaciones en contra del cantante.