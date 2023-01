Cirugías de Paola Jara: la artista aclaró qué procedimientos estéticos tiene

El nombre de Paola Jara suele convertirse en tendencia no solamente por ser una de las artistas de género popular más escuchadas del país, sino también porque su vida privada ha sido de gran interés para sus seguidores.

La cantante de música popular Paola Jara mostró su ‘retoque’ más reciente y deslumbró en redes sociales. Foto: Instagram

Desde que comenzó su romance con el también cantante Jessi Uribe, la intérprete de Murió el amor no se ha escapado de los múltiples comentarios por parte de los internautas, algunos a favor y otros en contra.

Aunque en un principio los artistas fueron criticados por su romance, pues el santandereano estaba casado con la madre de sus hijos cuando iniciaron su relación, ambos han hecho caso omiso y han decidido mostrarle al mundo lo felices y enamorados que están.

Paola Jara antes y ahora

Además de su relación con Uribe, otro de los temas más comentados por parte de los internautas, ha sido las cirugías estéticas de la cantante. El cambio físico que ha tenido con el paso de los años es bastante evidente. Incluso, muchos han especulado sobre los procedimientos que se ha realizado, afirmando que, supuestamente, tiene algunas intervenciones en su rostro.

¿Qué cirugías tiene Paola Jara?

En una reciente entrevista con La Red, la artista de música popular se sinceró y se refirió a quienes la critican por su “belleza artificial”. De acuerdo con lo que dijo, a diferencia de lo que muchos creen, solamente se ha realizado tres procedimientos estéticos y que ninguno ha sido en la cara. “Buscar la perfección no es sano, pero si se pueden mejorar cositas pues chévere hacerlo”, afirmó. Si bien se ha realizado algunos retoques, su cara es completamente natural, así lo aseguró la cantante. “Jamás me he tocado los labios, ni tengo rellenos en la cara, ni pómulos, ni mentón. Toda mi vida he sido cachetoncita”.

Las cirugías que se ha realizado corresponden a: una liposucción, reducción de senos y una rinoplastia. “Yo creo que todo lo que nos haga sentir bien, y lo que nos sume, que nos sintamos bien. Una cosa es que a los demás no les guste, pero desde que uno se sienta bien y si se puede hacer cositas, bien...” afirmó.

¿Por qué Paola Jara se hizo reducción de senos?

En diálogo con el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, la antioqueña afirmó que se hizo una reducción de senos porque no se sentía cómoda, pues le estaba molestando su espalda por el tamaño que tenían sus prótesis. “Quería tener un cambio en mis prótesis y no solamente eso, sino que también descansé mucho con el tema de la espalda, me siento liviana, como más ligera. A pesar de que me gustan las cosas ceñidas al cuerpo y de que en ocasiones muestro un poquito no me sentía tan cómoda con el tamaño de los senos porque a veces me sentía como vulgar y una cosa es sexy y otra es vulgar. Eso me incomodaba un poquito”, dijo.