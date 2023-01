Juan Duque contó por qué Lina Tejeiro le terminó: “para mí fue duro”

Una de las relaciones más comentadas en el mundo de la farándula el año pasado fue la de Lina Tejeiro y Juan Duque. La actriz y el cantante sorprendieron cuando hicieron público su noviazgo, al poco tiempo de haberse conocido en la fiesta de cumpleaños de la generadora de contenido Aída Victoria Merlano.

La fugaz relación de Lina Tejeiro y Juan Duque terminó hace unos meses. El artista antioqueño reveló el verdadero motivo que los llevó a la ruptura. Foto: Instagram - Instagram

Aunque no duraron mucho tiempo, la pareja dio mucho de qué hablar, especialmente en las redes sociales pues sus seguidores estaban al tanto de lo que ocurría en sus vidas. Algunos tenían la esperanza de verlos juntos por muchos años, mientras que otros se enfocaron en afirmar que la actriz de La ley del corazón todavía no había olvidado a Andy Rivera.

¿Por qué Lina Tejeiro y Juan Duque terminaron?

En octubre del año pasado, el cantante Juan Duque confirmó su ruptura con Lina. De acuerdo con lo que dijo en ese momento, la decisión de no continuar con su relación fue de la actriz. Aunque no especificó los motivos, sí dejó en claro que no había sido por infidelidad.

Por ahora, la también generadora de contenido ha preferido mantenerse al margen del tema. Aunque en su cuenta de Twitter ha lanzado algunas indirectas, no ha brindado alguna declaración al respecto.

Nuevamente, el cantante paisa decidió hablar y revelar más detalles de su relación con la actriz y de su ruptura. Por medio del podcast de El Gatales, Duque reveló que uno de los motivos principales que llevó a la ex de Andy Rivera a terminar con el romance fue por la distancia. Él vivía en Medellín y ella en Bogotá. “Al principio no, pero meses después, Lina tuvo un rollo con el tema de la distancia. Yo no podía viajar todos los días. Toda mi vida está en Medallo… A veces hacíamos el esfuerzo para estar todos en Bogotá. Yo organicé casi que mi vida para ir mínimo una vez o dos veces a la semana. Siempre buscaba la forma”, aseguró el artista.

Cuando Juan no podía ir a Bogotá, Lina viajaba a Medellín. Sin embargo, eso pareció no ser suficiente para que la relación se mantuviera firme. Más adelante, Lina tuvo que salir del país por motivos laborales, específicamente por las grabaciones del programa de humor La vuelta al mundo en 80 risas. Cuando regresó, fue cuando terminaron. “Ahí fue donde la cosa empezó a deteriorarse… Cuando ella llegó, yo también llegué, y el día de cumpleaños que fui a visitarla… ahí como: ‘Bueno, hasta hoy contamos con tus servicios’… La terminada fue una charla seria, dos personas maduras diciendo: ‘No me gusta esto, no me gusta esto. ¿Se puede arreglar? No. Listo, se deja así’”, afirmó.

¿Juan Duque le fue infiel a Lina Tejeiro?

En noviembre, la actriz sorprendió al publicar un mensaje en Twitter que dejó pensando a más de uno. “Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo use y me dejo las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo bote”. Muchos pensaron que se refería a una supuesta infidelidad por parte del artista, por lo que muchos internautas comenzaron a hacerle reclamo.

Sobre eso, Duque dijo: “yo estaba muy tranquilo... Yo no quería, ella fue la que dijo: ‘Ya no quiero seguir más’. Todo lo que estaba construyendo se derrumbó… Estaba en ese proceso cuando sale con eso de rímel… Esa fue su explicación de por qué habíamos terminado... Yo honestamente no entendía qué estaba pasando… Y sabes qué, todo el mundo me decía, mi hermana y los de la disquera: ‘Usted no responda, quédese callado... Aproveché que todos estuvieran dormidos y empecé a pedirle respuestas a la vida porque para mí fue duro… Entonces respondí con humor”, dijo.