Claudia Bahamón vivió penoso momento en ‘MasterChef’: “se le cayeron los calzones”

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas del país. Durante varios años, la huilense ha sido la conductora oficial de MasterChef Celebrity, el reality culinario de RCN en el que varios famosos se le miden a demostrar sus capacidades para preparar diferentes platos y sorprender a los jurados.

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity. Foto: Instagram - Instagram

Su trabajo, profesionalismo y gran corazón la hicieron merecedora de un galardón en los Premios India Catalina en la categoría ‘Mejor presentador de variedades’. La presentadora asistió a la gala en Cartagena y no dudó en agradecerle a todo el equipo de trabajo de MasterChef, pues sin ellos, ese premio no hubiera sido posible. “Este es el resultado de que hacer un buen trabajo es hacerlo desde el amor. Y si no fuera porque este equipo me respalda no existiría ni la sombra de lo que soy. Gracias”.

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón?

Uno de los jurados de reality es el chef Nicolás de Zubiría. Durante los últimos días, ha estado publicando unos videos de detrás de cámaras de lo que ocurre en las grabaciones del programa del Canal RCN.

En las últimas horas, publicó un nuevo clip que desató más de una burla y muchas risas por parte de los cibernautas. La presentadora Claudia Bahamón sufrió un penoso y divertido momento ocasionado por un problema con su vestuario. Para el equipo de producción, ha sido un poco complicado ubicarle el micrófono así que ha tenido que hacer ‘maromas’ para que no se note al aire.

En el video, que ya se hizo viral en redes, de Zubiría mostró el impase de Claudia Bahamón. “Se le cayeron los calzones a la reina. ¿Qué opinas de esta caída de calzones de Clau? @claudiabahamon déjale un comentario a la reina”, escribió el chef en su publicación.

En las imágenes, se observa a la conductora de MasterChef Celebrity caminando de manera diferente mientras buscaba ayuda de los encargados de la producción. “Ay, se me cayeron los calzones”, dijo entre risas. Para que sus seguidores entendieran, Claudia explicó que, por su vestuario, a veces tienen que buscar maneras diferentes de ponerle el micrófono. “Literal es ‘encuentre dónde le pusieron el micrófono a Claudia’”, dijo. Aunque lo que se le cayó no fue precisamente su ropa interior, sino una ‘liga’ que le pusieron en una de sus piernas para sostener el micrófono.

El jurado explicó que, generalmente, a él le ponen la ‘cajita’ del micrófono en la parte trasera de su pantalón, pero con Claudia es diferente porque ella utiliza atuendos diferentes como vestidos que no resisten el peso del transmisor del micrófono.

Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar. “Oiga Claudia María qué hace mostrando calzones”, “jaja ustedes son los mejores”, “qué divertido”, “demasiado chistosos ustedes”, “los ‘gajes’ del oficio”, “hermosa Claudia”, “ustedes son lo máximo”, dicen los seguidores, quienes, además, no han dejado de preguntar cuándo comienza el reality.