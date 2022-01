Con esta tierna imagen, Carolina Cruz celebró los 11 meses de su hijo Salvador

Las redes de la modelo y presentadora Carolina Cruz se destacan, en gran parte, por las publicaciones de sus hijos Matías y Salvador, quienes se han ‘robado’ las miradas de sus 6,8 millones de seguidores.

La pareja del actor Lincoln Palomeque se ha ganado el cariño de sus seguidores, entre otras cosas, por compartir su experiencia como madre, especialmente, por contar cómo ha sido el proceso que ha tenido su bebé, quien nació con tortícolis gestacional y fue tratado con terapias especializadas. A raíz de esa situación nació su fundación, Salvador de sueños, regalo de Dios, con la que espera ayudar a miles de familias que necesitan apoyo con sus hijos. “Además de ayudarle a muchas familias con consultas urgentes para sacar estos chiquitos adelante, en todo este proceso de la fundación me he encontrado con personas con unos corazones y unos sentimientos que no se alcanzan a imaginar, eso es lo que me llena de fortaleza y de mucha fe, para seguir sacando este proyecto adelante”, dijo a través de sus redes sociales.

Ayer, el pequeño Salvador cumplió 11 meses de nacido y, por supuesto, no podía pasar desapercibido en las redes de su mamá, quien publicó una tierna foto junto a un conmovedor mensaje: “El tiempo vuela y a tu lado este viaje ha sido MARAVILLOSO, lleno de momentos ÚNICOS que agradezco diariamente. Felices 11 meses Salvador, mi Salvador. !TE AMO HIJO¡”.

Los amigos y seguidores de Carolina Cruz no pudieron evitar comentar la publicación que ya cuenta con más de 100 mil likes. “Esa foto tan hermosa, es precioso Salvador y transmite tanta paz y bondad en su mirada”, “te veo cada día más lindo lleno de mucha luz”, “me encanta, él es hermoso Dios lo bendiga”, “increíble como corre el tiempo, cada día más hermoso”, “felices 11 meses precioso Salvador”.