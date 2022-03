¡Con hielo! Así reaccionó Anuel contra Dj que puso una canción de Karol G

Una vez más, el cantante puertorriqueño Anuel AA vuelve a ser noticia, y no precisamente por su relación con la influencer ‘Yailin, la más viral’.

Hace unas horas, el ex de Karol G protagonizó un bochornoso incidente en medio de una fiesta en una discoteca en Orlando, Estados Unidos. Cuando el Dj del lugar se percató de la presencia del boricua, comenzó a poner éxito tras éxito de Anuel. Sin embargo, en un momento le dio play a la canción Mami, de la colombiana Karol G, desató la furia del artista, al punto de terminar lanzándole, a distancia, un cubo de hielo para que cambiara la canción.

A través de sus redes sociales, el Dj Tony Star se manifestó respecto a lo sucedido: “no es nada que yo planee, él llegó de sorpresa. Estaban pasándola bien, yo lo vi y empecé a tocar toda la música de él, toqué como 15 canciones de él, una detrás de la otra, puse la canción de Yailin”.

Según explicó, puso la canción de Karol G porque los asistentes querían escucharla, pero no lo hizo con la intención de molestar a Anuel AA. “La gente me estaba pidiendo “Mamiii” y el público es el que manda y tuve que ponerla. Mala mía si ofendí a alguien, pero no fue mi intención, mi intención fue poner música para todo el público y eso fue lo que hice”.

Sobre la actitud que tuvo Anuel AA al lanzarle un cubo de hielo, el Dj aseguró: “cuando me tiraron con el hielo no sabía quien fue hasta que me enviaron el video y era Anuel. Pensé que el hombre era más profesional. Si hubiera sido yo, me perreo la canción con la mujer mía”. Enseguida agregó: “me tiró el hielo, me dio en la frente, no me hizo nada. No sentí mucho el hielo. Lo que sentí fue el agua cuando me salpicó en la cara. Me da gracia porque no esperaba nada de eso de una persona tan grande, un artista tan famoso”.

Por ahora, Anuel no se ha manifestado al respecto, y no ha brindado ninguna declaración del por qué reaccionó de esa manera.