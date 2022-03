Confirmado: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque están separados

Carolina y Lincoln son padres de Matías y Salvador Foto: Color Hunt

Después de meses de rumores sobre una separación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, finalmente la misma presentadora de Día a Día reveló que en efecto, ya no son pareja.

“Hoy es un día muy especial para nosotros como familia. Esto no es un comunicado de prensa ni mucho menos, es solo una información que queremos compartir desde el cariño. Este amor de muchos años se transformó“, fueron las palabras de Carolina para referirse a la decisión. Enseguida escribió: “hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja”. El mensaje también fue compartido por Lincoln en sus historias.

Carolina y Lincoln han protagonizado por más de una década una de las historias de amor más mediáticas del entretenimiento nacional y todo lo que ella hacía era centro de interés. La pareja compartía algunos mensajes de apoyo o comentarios cariñosos en redes sociales, pero esta práctica menguó después del nacimiento de su segundo hijo Salvador, que recientemente cumplió un año.

Esta conducta levantó comentarios sobre si Carolina y Lincoln estaban atravesando una crisis, pero rápidamente ella desmintió dichos rumores refriéndose a una lejanía ocasionada por los múltiples viajes de él por causa de grabaciones fuera de la ciudad.

Aún así los rumores continuaron y en publicaciones de uno u otro los internautas preguntan por cómo va la pareja. Recientemente, el pasado sábado ella acudió a la boda de su compañero de programa, el chef Juan Diego Vanegas con la nadadora Sofía Gómez, sin Lincoln, lo que avivó las especulaciones sobre una separación. El pasado domingo 20 de marzo que Lincoln cumplió años, él subió una imagen con sus dos hijos, Matías y Salvador, pero no se vio a Carolina cerca y ella tampoco le envió felicitación, como antes solía hacerlo. Para completar, ella felicitó a sus hijos el día del Hombre, pero no se refirió a quien ha sido su compañero durante algo más de 13 años.

Carolina finalizó su reveladora publicación indicando que no se referirán más al tema y pidiendo respeto por su privacidad. “Aquí no hay malos, aquí solo hay buenos seres humanos con ganas de buscar la felicidad y la tranquilidad día a día. No hablaremos más de esto y agradecemos evitar opinar al respecto por respeto a nuestros hijos. Bendiciones. Lincoln y Carolina”.

La historia de amor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Carolina Cruz y Lincoln comenzaron a acercarse en 2008 cuando ambos coincidieron en una Media Maratón de Bogotá. En ese entonces no hubo asomo de romance. Luego se vieron en un viaje a Medellín y aunque rumbearon juntos, tampoco comenzó algún idilio. Fue a su regreso a Bogotá que él empezó a portarse detallista con ella y poco a poco empezaron a salir. Ella reveló, en su libro Mi mundo, mis huellas hace varios años ,que después de una salida a cine, en la que vieron la película Batman, la relación finalmente tomó formó. Luego de un primer beso comenzaron un noviazgo.

En el 2017 nació su primer hijo Matías. Carolina y Lincoln cumplieron 13 años juntos el pasado 22 de agosto, pero al parecer para ese entonces ya estaban algo distanciados.

