Conoce cómo han cambiado los hijos de Fanny Lu en la última edición de Vea.

Fanny Lu con sus hijos Valentina y Mateo para la portada de la revista Vea. Foto: Revista Vea / Hernán Puente

La nueva portada de la revista Vea la protagoniza Fanny Lu quien posa por primera vez junto a sus dos hijos, Mateo y Valentina, de 20 y 17 años respectivamente. En esta edición homenaje a las madres en su día la artista caleña cuenta la historia de su maternidad, los retos de ser madre y el ejemplo que ha recibido de su mamá, doña Julia Elisa Buenaventura. “Criar siempre es un gran reto, cada etapa lo es, uno piensa que ya paso lo más difícil y de repente, la vida te sorprende con que cada vez hay más retos y cosas que aprender. No llegamos con un Manual, Dios es el guía y nuestra madre, el ejemplo, he aprendido mucho de ella, pero siempre me ha dado susto equivocarme con las decisiones, y por eso siento que desde que hagas todo con el corazón se puede resolver”, comentó la cantante en entrevista exclusiva a la revista Vea para esta portada que puedes conseguir a partir de hoy en su edición impresa en todos los puntos de venta a nivel nacional. Además, conocerás detalles de su nueva canción ‘Amor de mi vida’, dedicada a su hija Valentina, del debut artístico de su hijo Mateo y, de los planes de boda que tiene Fanny para el 2023. ¡Imperdible!

