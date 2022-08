Cristian Castro finalmente habló y reveló por que se peleó con Luis Miguel

En el ámbito musical latinoamericano ha trascendido por años que la relación entre Cristian Castro, el hijo de la actriz, presentadora y cantante Verónica Castro, y el famoso Sol de México, Luis Miguel, ha sido distante. De hecho, Luis Miguel, la serie, producción emitida por Netflix incluyó una escena en la que se refiere a un artista, y aunque no lo llamaron Cristian, muchos de los seguidores interpretaron que se referían al cantante de Azul.

Cristian Castro siempre ha tenido lejanía con Luis MIguel y ahora él habla de las causas. Foto: Instagram Cristian Castro

Hasta ahora ni Cristian ni Luis Miguel se habían referido a la supuesta rivalidad entre ellos. Ha sido el propio Cristian Castro quien ha revelado la razón por la que considera Luis Miguel tomó distancia y se enojó con él. Para muchos las causas podrían ser profesionales, ya que ambos interpretaban pop y de alguna manera eran competencia en los años 90, sin embargo, Castro dejó al descubierto que los motivos fueron personales, más exactamente románticos.

Cristian y Luis Miguel pelearon por una mujer

Fue en el canal argentino Telefe que Cristian, quien está radicado por motivos profesionales en el país del sur, que se refirió al asunto.

“Me quitó a la chica, viejo. ¿Cuál es el problema? Se la dejo. Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé, entonces se enojó porque se la dejé”, dijo Castro refiriéndose a Daisy Fuentes de quien él fue novio primero y luego, salió con Luis Miguel por varios años. “No sé qué pasó. Algo le enojó, obviamente, pero a mí no me enoja nada”.

A pesar de la situación Cristian Castro indicó que estima al que considera una gran artista. “En mi corazón está Luis Miguel, es el corazón de toda la gente. No lo puedo sacar por nada del mundo”, dijo. “Estoy más viejito que Luismi. Luis Miguel es el mejor del mundo. Mírenme, yo he comido más asaditos”.

Castro también indicó que se encuentra cómodo en Argentina, pero extraña su país natal y sobre todo a su madre a quien lleva tiempo sin ver. “Me tienen muy arropado acá, pero la verdad es que hace falta ver a la familia, hace mucho no veo a la mamá, por eso es que la extraño mucho”. Ya hace unas semanas también había dado declaraciones sobre su preocupación por la salud de su madre, quien está alejada del mundo artístico, algo que él encuentra no muy positivo para ella. “Lo veo así, para mi vieja, de pronto, no sé, el tiempo le puede venir encima, no sé. Entonces, yo tengo miedo de eso”, dijo él al programa de televisión argentino Telenoche.

“He sido seguidor de mi mamá, aparte de ser su hijo, y quiero que esté en la pantalla, esas son nuestras discusiones”, continuó. “(yo le digo) ‘regresa, al menos, una vez a la semana. Yo sé que estás medio retirada, no quieres hacer programas de televisión o telenovelas’. Pero creo que la persona que para de trabajar, finalmente, acelera el tiempo y de pronto puede hacerse daño a sí misma”. Por lo pronto Verónica sigue retirada, aunque pro estos días estrenó una película que rodó en tiempos de pandemia.