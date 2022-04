Cristian Castro le organizó fiesta de cumpleaños a su hija, pero lo dejó plantado

Cristian Castro es un reconocido cantante y actor mexicano, hijo de Verónica Castro, una de las figuras más importantes del género de la telenovela a nivel internacional, recordada por su participación en múltiples producciones como Amor prohibido, Rosa salvaje, Pueblo chico, infierno grande, Los ricos también lloran, Mujeres asesinas, La casa de las flores, entre otras.

El cantante tiene tres hijos, Simone y Mikhail, hijos de su unión con Valeria Liberman, y Rafaela, la menor, nacida de su relación con la colombiana Paola Eraso. A través de sus redes sociales, Verónica Castro ha mostrado la cercanía que ha tenido con Rafaela desde que nació. Sin embargo, la niña vive en Bogotá junto a su madre, mientras que ella y Cristian residen en México, razón por la que ya no pueden compartir tanto tiempo juntos. Recientemente, la pequeña cumplió 8 años. Para festejarlos, el intérprete de Azul le tenía preparada uEn su cuenta de Instagram, la actriz felicitó a su nieta. “Felicidades @rafaelacastroficial ya creció ya voló”, escribió en la descripción de la publicación que está acompañada de un video con los mejores momentos que han compartido juntas.na fiesta, que se llevaría a cabo en Uruguay, pero, al parecer, la niña no pudo asistir.

No obstante, luego se dirigió a su perfil de Twitter y allí reveló que su hijo Cristian le tenía preparada una celebración a la niña, pero no asistió. “Cris le preparó su festejo, pero no llegó. espero se puedan encontrar en algún momento”, escribió junto a una tarjeta de invitación donde se observa la hora y el lugar que el artista tenía preparado para festejarle el cumpleaños a su hija Rafaela.

Cris le preparó su festejo pero no llegó 😢 espero se puedan encontrar en algún momento. 🙏💙💗 pic.twitter.com/WTEvpoiNVu — Verónica Castro (@vrocastroficial) April 3, 2022

De igual manera, una seguidora publicó otro video para felicitar a la menor y allí, la actriz Verónica Castro dejó un comentario refiriéndose nuevamente a la ausencia de la niña en la celebración que Cristian le tenía. “Qué pena tampoco llegó a la fiesta que le tenía preparada Kristian, se quedó con su fiesta mi hijo”.

gunos internautas le dejaron mensajes de apoyo a Cristian Castro y a la reconocida actriz. “Pena infinita Reina, roguemos que no sea por algún problema sin solución, mi cariño siempre para ustedes”, “qué triste, no importa que sea, traten de que no se perjudique la bonita relación que tienen. Abuela-Nieta y Papá-Hija. Ojalá se puedan ver pronto”, “Deseo sinceramente que todos estén juntos, esto definitivamente sucederá, tal vez muy pronto. Deseo felicidad para ti y tu familia”. Por ahora, Cristian Castro no ha brindado ninguna declaración al respecto.