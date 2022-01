“¿Cuál es el problema?”: Jessica Cediel sobre críticas por bailar en ropa interior

El contenido que la presentadora y modelo Jessica Cediel publica en sus redes sociales termina acaparando la atención de las redes sociales y medios de comunicación. Recién inició el año, sorprendió a sus fanáticos al mostrar su nueva adquisición, una enorme y lujosa casa campestre que está rodeada de mucha naturaleza y a la que ella denominó como su gran sueño.

Ahora, Cediel volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar un video donde aparece bailando en una sexi lencería de color negro, junto a su gato. Aunque a muchos seguidores les gustó el baile, hubo otros que la criticaron fuertemente por la forma como cargaba a su mascota y por mostrar tanta piel, que, para muchos, era algo innecesario. “No lo cargues así al gatito con sus pies colgando”, “qué pecado con ese pobre gato”, “lo que tienen que hacer para llamar la atención... Por lo menos coja bien el pobre gato”, “cuando se les acaba el contenido salen en tanga”, “si no sale mostrando no está contenta”, “demasiado exhibicionismo”.

Ante tantas críticas, Jessica Cediel tuvo que salir a defenderse por medio de un video y de manera contundente dijo: “Yo no entiendo por qué hay viejas tan envidiosas. Dicen que no es envidia, pero yo sí lo veo así. Por ejemplo: ‘ay no, que qué necesidad hay de mostrar el calzón, que la vaina’, pero yo no hago nada que no haga otra persona del mundo o de la farándula. Hay gente que sale en ropa interior, en vestido de baño, con vestido elegante, con jeans, con sudadera, o sea, es normal”.

De igual manera, tajantemente invitó a las personas que no les gusta el contenido que ella publica a que la dejen de seguir para que no se incomoden. “No estoy haciendo nada malo, si todavía mi Dios me da las condiciones para levantarme y hacerlo así y soy feliz, pues, ¿cuál es el problema?. No estoy matando a nadie, no estoy robando a nadie, no estoy haciendo nada en contra de nadie. Un poquito más de lógica y de tolerancia con eso y lo más importante, si no le gusta pues váyase. Prefiero tener calidad y no cantidad”.

