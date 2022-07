Darío Gómez: ellas fueron las mujeres que lo amaron

La música popular sigue de luto despidiendo al Rey del Despecho Darío Gómez .

Te puede interesar: Ellos son Abril y Bethoven, las mascotas de Darío Gómez que llegaron a su velorio

Mientras millones de seguidores recuerdan a Darío Gómez y cantan a todo pulmón éxitos como La Tirana, Entre Comillas, Sobreviviré o Nadie es eterno. Como ellos, sus amigos y familiares sufren la pérdida del artista.

Ellas fueron los amores de la vida de Darío Gómez

Darío Gómez concedió a lo largo de su vida un sinnúmero de entrevistas, y en ellas se refirió a aspectos personales de su vida. Además de sus hijas, Kelly Johana y Lady Catalina, su famosa nieta Daniela y su exesposa y mánager Olga Lucía Arcila , de su vida romántica se supo poco. El Rey del Despecho se enamoró por primera vez cuando era menor de edad. El artista recordaba que para ver a Giselle, quien era una adolescente, tenía que viajar durante 20 horas, pues su enamorada vivía en Nariño.

Vea también: “Dios me prestó un hombre maravilloso”: exesposa de Darío Gómez agradece el apoyo

“Yo viajaba desde Medellín hasta Ipiales para encontrarme con ella”, confesó. Tanto era el amor que Gómez sentía por Giselle, que le compuso la canción Por ti lo inventaría. Tiempo después, el breve amorío llegó a su fin, porque la jovencita nunca se decidió por tener una relación, contó en su momento.

La primera relación duradera del ídolo fue con su primera esposa, Martha Nubia Pineda, cuando tenía 18 años. Su amor duró siete. De su unión nacieron sus tres hijos mayores, una de ellas Luz Dary, la mamá de Daniela, la nieta de Darío Gómez, a quien le compuso una famosa canción.

Vea también: Video: Así era un día normal para Darío Gómez

Según testimonios del cantante, Martha Nubia no estuvo muy de acuerdo con su carrera artística. “Me detestó en la música. Cuando empecé a grabar le dije yo: ‘Negra grabé por primera vez’, y lo puse y me dijo ella: ‘Oigan a este, si se siente que es artista, eso no es para cualquiera’”.

Luego llegó Olga Lucía Arcila, la mujer que acompañó al Rey del Despecho hasta el último día de su vida y con quien tuvo tres hijos más. Después de compartir más de 30 años juntos, la pareja se separó en el 2016, pero su vínculo nunca desapareció, y Olga fue la mánager del cantante hasta su último suspiro.

No te pierdas las últimas noticias del entretenimiento

En una entrevista para La Red, el cantante sólo tuvo palabras bonitas para la mujer que le inspiró más de 40 canciones. “Ella y yo hemos decidido de que no va a haber ningún tipo de divorcio. Ella no va a dejar de ser mi mánager, seguirá siendo una mujer muy importante para mí. Sigue siendo la dulce y querida madre de mis hijos que los adoro con toda el alma. La abuela de mis nietos y nietas”.

Aunque al cantante no se le conocieron más amores, en su momento sí reconoció tener una mujer a su lado, pero nunca reveló su identidad. “Nombre no se puede dar. Ella se dedica totalmente y 100 % a mí. Tenía su empleo, pero yo le dije que la necesitaba más tiempo a mi lado. Estoy profundamente enamorado”, declaró en una ocasión para Caracol. Sobre esta última pareja no se sabe si acompañó al cantante hasta su último día de vida.