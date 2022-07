Desafío: La curiosa razón por la que Tarzán tiene el cabello de dos colores

Andrés Miranda, más conocido como Tarzán, es uno de los participantes que más se ha destacado en el Desafío The Box por su destreza física y mental. El capitán del equipo Alpha se ha ganado no solo el respeto y cariño por parte de sus compañeros, sino también de los televidentes.

Aunque en los recientes capítulos, el equipo morado no ha salido victorioso en las pruebas, los participantes reciben mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. “Tarzan, tú puedes”, “Vamos equipo Alpha”, “No todo está perdido”, son algunos de los comentarios por parte de los internautas.

Te puede interesar: Tarzán, del Desafío The Box contó cómo pasó de ser nómada a un súper humano

¿Por qué Tarzán tiene el cabello de dos colores?

A lo largo de los años, el participante oriundo de Chiriguaná, Cesar, ha tenido una radical cambio en su aspecto físico, cuando era más joven, lucía su cabello corto y de un solo tono, muy diferente a cómo lo vemos actualmente en el programa.

Te puede interesar: ‘Desafío The Box’: ¡En fotos! así lucía Tarzán antes de llegar al reality

Te puede interesar: “Dejo atrás todo lo que duele”: Carmen Villalobos publica emotivo mensaje

Ahora, vemos al joven, de 25 años, luciendo un despampanante look que ha llamado la atención entre los televidentes. Desde que inició el relity, lo hemos visto con una abundante cabellera dividida en todos tonos diferentes: negro y rubio, pero ¿por qué decidió pintarse el cabello así?

A través de su cuenta de Instagram, Tarzán reveló que todo comenzó por un sueño. “Un día, en 2017, mientras dormía, soñó que se pintaba el pelo de dos colores y después eso fue lo que hizo”, expresan.

Así mismo, el concursante reveló por qué su cabello ha sido tan importante para él desde que era joven.“Desde los 14 años estoy dejándome crecer el cabello y he formado un vínculo con él. Por ejemplo cuando estoy enfermo se me enreda, cuando estoy de mal humor no me puedo peinar, cuando alegre brilla, está lo más de bonito y es algo a lo que le he tomado mucho amor. La gente me reconoce y es mi identidad”, relató Tarzán en medio de un capítulo del Desafío The Box.

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea

Te puede interesar: ¡Qué ternura! Las primeras palabras que pronuncia Adhara, hija de Andrea Valdiri