Tarzán, del ‘Desafío The Box’ contó cómo pasó de ser nómada a un súper humano

En el Desafío The Box cada participante no solo demuestra sus capacidades físicas y su nivel de competitividad, sino también, muchas veces abren sus corazones y revelan detalles de sus vidas privadas.

Andrés Alfonso Miranda, mejor conocido como ‘Tarzán’, quien actualmente lidera el equipo Alpha, es uno de los participantes que tal vez, más controversia ha generado dentro de la competencia. Nació en el municipio de Astrea, Cesar y actualmente tiene 25 años.

En varias oportunidades ha protagonizado algunas discusiones con sus compañeros pues la convivencia no ha sido para nada fácil. Incluso, ha manifestado su deseo de salir de la competencia.

Tarzán, de nómada a súper humano

Más allá de las polémicas que ha protagonizado, Tarzán se considera un hombre bondadoso, servicial y sobre todo, muy perseverante. Su historia de vida, al igual que la de muchos de sus compañeros, no ha sido nada fácil. Desde muy pequeño, el cesarense conoció lo que significaba trabajar en las labores del campo gracias a su padre.

De acuerdo con lo que ha contado durante su paso por El Desafío The Box, cuando era pequeño vivió una vida nómada pues su padre trabajaba cuidando fincas y cuando se terminaba el contrato debían mudarse y buscar un nuevo lugar. Esa era la razón por la que nunca tenían una casa fija.

Pero como todo en la vida es aprendizaje, Tarzán aprovechó el proceso y comenzó a desempeñarse en diferentes oficios, conociendo de cerca las labores del campo como ordeñar las vacas, hacer queso, pescar, nadar, entre otras.

Más adelante, comenzó a dedicarse al mundo del deporte, específicamente al baile deportivo y los fines de semana ayudaba a su familia a trabajar vendiendo carne asada y limones para reunir dinero y comprar sus propios juguetes.

Por otro lado, el concursante reveló por qué su cabello ha sido tan importante para él desde su adolescencia. “Desde los 14 años estoy dejándome crecer el cabello y he formado un vínculo con él. Por ejemplo cuando estoy enfermo se me enreda, cuando estoy de mal humor no me puedo peinar, cuando alegre brilla, está lo más de bonito y es algo a lo que le he tomado mucho amor. La gente me reconoce y es mi identidad”, relató Tarzán en medio de un capítulo del Desafío The Box.