‘Desafío The Box’: esta participante gastó sus ahorros para ir a los Olímpicos

Además de la competencia, los participantes de El Desafío The Box también tienen espacio para hablar de sus historias de vida y conocerse más entre ellos mientras están en las casas descansando. Así se han podido conocer detalles mucho más personales de cada uno de los competidores.

Karol, por ejemplo, integrante del equipo Gamma, aprovechó un tiempo de esparcimiento y contó que viajar es una de sus más grandes pasiones. “Me gusta viajar, he viajado mucho aunque sin plata”, dijo la participante. Luego, hizo referencia a un viaje que realizó a Río de Janeiro, en Brasil. Para llegar, le tocó gastar todos sus ahorros. “Fui a Río de Janeiro en la época de los Olímpicos. Me inscribí como voluntaria. Pasé las entrevistas, pasé todo y me puse yo solita a estudiar portugués por internet, con tutoriales, por youtube, con cosas gratis y me fui con algo ahorrado, pero muy poquito”.

Según contó, los ahorros que tenía no eran muchos, pero los tenía destinados para sus gastos en ese país. Sin embargo, en el aeropuerto cuando estaba a punto de viajar, tuvo que gastar ese dinero en el tiquete de regreso. “Cuando llegué al aeropuerto, yo solamente tenía un tiquete de ida, no me alcanzaba para el de regreso, entonces me dijeron que no me dejaban entrar al país si no tenía el tiquete de regreso. Me dijeron ‘tienes una hora para comprarlos o si no no te dejamos ir’. Hasta ahí llegaron los ahorros que yo llevaba. Allá fue una locura porque sin plata”, reveló Karol, quien contó además, todo lo que tuvo que hacer para su estadía en Río de Janeiro, como por ejemplo, quedarse en hostales muy baratos.

Al finalizar su historia, Karol expresó su deseo de crear un blog de viajes de las regiones de Colombia, incluidas las de sus compañeros de Gamma, quienes le brindaron su apoyo para realizar ese proyecto.

