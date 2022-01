¡Despampanante! Greicy Rendón presumió su embarazo en diminuto bikini

Una vez que Greeicy Rendón confirmó que será mamá por primera vez a través de su canción Att: amor, la caleña ha mostrado orgullosa el avance de su embarazo. Según relató hace unos días, su ‘barriguita’ comenzó a crecer mucho más cuando la noticia se hizo pública.

La pareja del también cantante Mike Bahía se ha destacado además, por sus sensuales bailes y, por supuesto, por sus fotos que evidenciaban su escultural cuerpo. Aunque ya no tiene su abdomen plano y marcado por su embarazo, Greeicy sigue dejando con la boca abierta a más de uno con sus espectaculares curvas, confirmando una vez más que es una de las mujeres más hermosas del país.

Recientemente publicó un reel de fotos donde aparece en un traje de baño de dos piezas mientras posaba en una hamaca y presumía su ‘barriguita’ de embarazada. “Esa barriga es la más linda que he visto”, “perfección”, “demasiado hermosa”, “eres la perfección hecha mujer”, “una mamita súper linda”, “divina”, “qué cuerpón”, “la más bella y sexy de todas las mamás”, comentaron muchos usuarios en la publicación. Sin embargo, aunque la caleña recibió muchos halagos de parte de sus seguidores, la plataforma terminó borrando las despampanantes imágenes. “Buenos días. Me levanté y vi que Instagram había borrado estas foticos que subí ayer”, escribió Greeicy en otra publicación con las mismas fotos.

Por su parte, a su novio Mike Bahía parece ser que ese acto de la plataforma no le gustó ni poquito, así que él también subió a su perfil esas fotos y escribió: “no encuentro fotos más perfectas que estas. No entiendo por qué Instagram las bajo del perfil de ella. Pero por si las dudas, aquí les comparto lo más hermoso que he visto por estos días. ¡La maternidad es lo más increíble y mágico del ser humano! Además en una mujer como tú es pecado no admirar. ¡Te amo y admiro cada día más! Eres inspiración mujer divina”.