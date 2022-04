¡Dos años de torta! Esto quedó de la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

El sábado pasado, la bailarina barranquillera Andrea Valdiri y el generador de contenido Felipe Saruma, se casaron en medio de una lujosa fiesta. Los nuevos esposos estuvieron acompañados de sus familiares y amigos más cercanos.

Dentro de las extravagancias que se vieron en la boda, una de las que más llamó la atención fue la torta que tenía muchos centímetros de altura. Por supuesto, fue inevitable que los invitados y los internautas quedaran completamente sorprendidos. Tal fue el asombro que, incluso, muchos llegaron a pensar que no era real.

Anoche, la empresaria publicó unas historias en su cuenta de Instagram mostrando la enorme cantidad de torta que les sobró en su matrimonio. Pese a que tuvieron casi 200 invitados, no lograron repartirla toda; así que a su casa les llegó el restante con varias porciones muy grandes, cubiertas y tapadas en protecciones plásticas y dentro de cajas.

“No puede ser. Dos años comiendo pudín, señores. Esto no puede ser, ¿y ahora qué vamos a hacer?”, dijo mientras mostraba a detalle el ponqué que les sobró. Enseguida, publicó una foto de ella posando junto a las montañas de torta. Los memes no se hicieron esperar, e incluso la compararon con Bruce Bolaños, de la película Matilda. La bailarina lo tomó con mucho humor.

“Cuando yo te conocí no me enamoré solo de ti, me enamoré de Isabella y de Adhara. Mi compromiso no es solo contigo, sino con las tres”, fueron las palabras del influenciador santandereano para su esposa Andrea Valdiri, el día de la boda. De igual manera, le prometió “brindar mi granito de arena para que cumplamos muchos sueños” y “honrarnos a todas y cada una de las personas que hacen parte de esta familia, de este hogar”.