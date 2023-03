¿Drake viajó en Transmilenio? El artista ya está en Bogotá para el FEP 2023

El jueves 23 de marzo, comenzó el Festival Estero Picnic en Bogotá. Cientos de fanáticos disfrutarán de mucha música, moda, emprendimientos y múltiples actividades hasta el domingo 26, en el campo de Golf Briceño 18. Una decena de artistas nacionales e internacionales pondrán a sus fanáticos a bailar y a gozar al ritmo de sus temas más exitosos.

Drake, rapero canadiense. Foto: Cortesía: Evan Agostini / GTRES

Drake en Transmilenio

El cantante ya llegó a Colombia y está listo para su presentación de esta noche. Por lo visto, no ha desaprovechado su paso por la capital. En su cuenta de Instagram donde tiene 133 millones de seguidores, el artista sorprendió al publicar una foto, al parecer, dentro de un bus de Transmilenio. Drake habría llegado a Bogotá en un avión privado, el pasado 22 de marzo.

Aunque en la instantánea, que ya se hizo viral en redes sociales, no se observa el artista, sí se evidencian unas sillas de color rojo que hacen parte del articulado. En el vidrio, se alcanza a ver reflejado el canadiense. Sus fans enloquecieron y ya han realizado múltiples comentarios al respecto. “¿Qué tengo en común con Drake?: montamos en SITP”, “lo poderoso que sería decir ‘Yo monté SITP con Drake’”, “momentos humildes de champagne papi”, “¿un SITP con sillas vacías? Debe ser un montaje, eso no existe”, “Drake y yo siempre humildes”, “no creo, seguramente le tomaron la foto”, “eso no es un Transmilenio”, son algunos de los comentarios de los usuarios de Internet. De hecho, algunos aseguran que sí lo vieron en el transporte público de Bogotá. Por ahora, el rapero no ha realizado ninguna publicación sobre su llegada a Colombia.

Drake subió esta historia a su cuenta de Instagram hace aproximadamente una hora.



Aparentemente estuvo andando en SITP (?) 😂 pic.twitter.com/f5au6GC789 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 23, 2023

¿Quién es Drake?

Su nombre de pila es Aubrey Drake Graham, pero es conocido en el mundo artístico como Drake. Es un rapero, cantante, compositor, productor discográfico y actor canadiense, que se ha dado a conocer en la industria musical por sus exitosos temas, entre ellos, One Dance, God’s plan, Hotline Bling, etc.

El nacido en Toronto, en Canadá, ha sido uno de los artistas musicales más vendidos del mundo, con más de 70 millones de discos. Ha sido ganador de múltiples reconocimientos como Premios Grammy, Billboard Music Awards, Premios Juno, Premios Brit, entre otros.