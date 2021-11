¿Dudas en la paternidad? Lowe Leon exige prueba de ADN a Andrea Valdiri

Para nadie es un secreto que desde que se conoció la ruptura entre Andrea Valdiri y Lowe León, mucho se ha hablado en redes sociales sobre el tema, sobre todo, porque en esa época, la bailarina estaba embarazada de Adhara, su segunda hija.

En junio nació la pequeña, pero hasta el momento, Lowe León no la ha conocido. A raíz de esta situación, este fin de semana la expareja tuvo un enfrentamiento a través de sus cuentas de Instagram. “Quiero que sean ustedes mismos quienes me ayuden a descifrar este gran acertijo. Exigí por varias vías una conciliación pacífica y objetiva con respecto a la niña… Si la vía legal no me responde, me tocará utilizar estos medios para que por fin Colombia conozca la verdad. Hoy les pido a ustedes que manejemos esto de manera pública y resolvamos esta gran incógnita”, escribió inicialmente el costeño en una historia de Instagram. Incluso, insinuó que el verdadero padre de Adhara sería Felipe Saruma, el generador de contenido con el que se le ha relacionado sentimentalmente en los últimos meses. El costeño subió una foto comparando la fecha en la que se realizó su liposucción, con una imagen de Andrea y Felipe en esos mismos días.

Por su parte, la también empresaria no quiso quedarse callada y respondió: “Quiero tocar un tema que creo que le cae a todo el mundo, cerrando ciclos. Para tú recibir las bendiciones que tiene Dios, por ejemplo, tu nuevo matrimonio, tu nueva bendición, tu nuevo trabajo, tus nuevos amigos, tú tienes que dejar el pasado quieto, atrás, porque esa fue una decisión que tú tomaste”, dijo Andrea Valdiri en un video publicado en sus historias de Instagram.

Pero ahí no quedó todo. Nuevamente, Lowe León le contestó a su expareja con un video. “Me tocó callarme por temas legales, por el manejo que me han dicho los abogados, pero hoy mi corazón me dice otra cosa (…) ¿Cuál es tu negativa en negarle la paternidad a la niña, cual es el motivo real?, yo quiero que le expliques hoy a Colombia porque te niegas tanto”.

Recordemos que actualmente, el cantante está esperando otro hijo con su esposa Liceth Córdoba, quien tampoco guardó silencio, y dio su punto de vista al respecto. “Al final, estamos haciendo las cosas a tu manera. Esto te sirve porque vives de la polémica, vives de apagar incendios. Me eduqué para tantas cosas; entre ellas, para construir un hogar, concepto que no conoces porque no respetas ni consideras a tu propia hija. La niña siempre tendrá su lugar en nuestro hogar. El diablo está suelto y se ve como tú. Todos tenemos límites”.