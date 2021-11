Desde hace varios meses, corren los rumores en redes sociales sobre un supuesto romance entre la bailarina Andrea Valdiri y el productor audiovisual Felipe Saruma, pues se les ha visto muy unidos trabajando juntos y compartiendo momentos muy especiales, como se ha evidenciado en sus publicaciones. Muchos seguidores, han asegurado que tanto el santandereano como la barranquillera tienen algo más que una amistad.

La pareja de influenciadores ha compartido momentos muy íntimos como el nacimiento de Adhara, la hija menor de Andrea Valdiri, así como también varios viajes que han aumentado los rumores del romance. Después de haber estado juntos en Miami hace pocos meses, la bailarina y el generador de contenido se fueron para Nueva York. En esta oportunidad, Saruma sorprendió a ‘la Valdiri’ con un romántico paseo en helicóptero, pero antes de emprender la aventura, le regaló un ramo de rosas. “Ay, Saru, qué hermoso. Miren qué lindo, en mi paseo y nos fuimos”, dijo la reconocida bailarina a través de sus historias de Instagram. En el mismo clip, también le dijo a su amigo: “El corazón tuyo vale oro”.

Dentro de las imágenes, se observa que sobrevolaron Manhattan y luego el Bronx como destino final, pues la pareja se dirigía al zoológico de ese lugar. Ninguno de los dos pudo ocultar su felicidad de disfrutar ese mágico momento.

Luego, el influenciador publicó una historia en su cuenta de Instagram de una foto con Andrea y de fondo le puso una comprometedora canción. “Me muero por tener algo contigo, es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo”, dice un aparte del tema de Andrés Calamaro.

Algunos internautas recordaron el momento cuando el cantante Lowe León le pidió a Andrea Valdiri que fuera su novia, porque mientras ella daba un paseo en helicóptero, él le preparó un cartel que decía: “¿Quieres ser mi novia?” y, también, acompañó el momento con un ramo de rosas.