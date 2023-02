El apodo que amigos de Piqué le pusieron a Clara Chía, para compararla con Shakira

En medio de la polémica separación de Shakira y Piqué, ha sido inevitable por parte de los cibernautas y de los medios de comunicación, hablar de Clara Chía, la nueva novia del futbolista y con quien publicó su primera foto oficial en redes hace unos días.

Por primera vez, Shakira, Piqué y Clara Chía habrían tenido un encuentro, uno de los "cara a cara" más esperados.

La joven ha sido fuertemente criticada por, supuestamente, haber sido la causante de “dañar” el hogar de la colombiana con el barcelonés. De igual forma, también ha sido víctima de burlas y malos comentarios por su apariencia física, especialmente por su pelo.

Por ahora, la estudiante de Relaciones Públicas no ha dado ninguna declaración sobre su romance con el futbolista y tampoco tiene redes sociales. Según han informado algunos medios españoles, debido a tanta presión durante los últimos meses, Clara tuvo que dejar de ir a la empresa y trabajar desde la casa; así como también, al parecer, tuvo que acudir a urgencias por un supuesto ataque de ansiedad, aunque luego, el periodista Javier Ceriani afirmó que, supuestamente, la novia de Piqué estaría embarazada de su primer hijo con el futbolista. Esa información todavía no ha sido confirmada o desmentida por alguno de los protagonistas

¿Cómo le dicen los amigos de Piqué a Clara Chía?

Hace un tiempo, se conoció que los amigos de Piqué le tenían un particular apodo a Shakira, con quien, al parecer, no tenían la mejor relación, puesto que la colombiana no solía reunirse mucho con ellos. De acuerdo con lo que se pudo conocer, la intérprete de Music Sessions #53 era apodada como “la patrona”.

Ahora, como el exjugador del Barcelona tiene nueva novia, ya se habla del apodo que, al parecer, le pusieron a ella. Según algunos medios internacionales, Clara ha sido comparada con la barranquillera, por lo que ahora ella es apodada como “la nueva patrona”.

Algunos internautas tomaron ese particular apodo como una forma de burla, pese a que se ha dicho que la joven tiene una gran relación no solo con la familia del jugador, sino con su círculo social más cercano.

Imágenes de Clara Chía

Antes de hacerse oficial su romance con Gerard, Clara Chía no era conocida en el mundo del espectáculo. Ahora, su nombre es mencionado no solo en los medios españoles, sino también en otros medios internacionales.

Al principio, no había muchas fotos de Clara, sin embargo, poco a poco los paparazzis han venido captando algunas imágenes de ella, especialmente cuando sale con su novio.

En cuanto a sus redes sociales, la joven ha preferido mantenerse alejada. Actualmente no maneja ninguna cuenta de Instagram o de Twitter, aunque sí existen algunas creadas por los fanáticos. De hecho, varias veces fue confundida con una modelo conocida como Dani Fae.