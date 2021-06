EL OLVIDO QUE SEREMOS, ASÍ SE CONVIRTIÓ LA OBRA DE HÉCTOR ABAD EN PELÍCULA

La cinta El olvido que seremos, inspirada en el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince, fue el encuentro casi mágico de director, actores y productores.

El olvido que seremos es, sin duda, el suceso cinematográfico del país, y fuera de él. La cinta, inspirada en el libro del mismo nombre de Héctor Abad Faciolince y que cuenta la historia de su padre, Héctor Abad Gómez, fue galardonada con un Goya, siendo la primera colombiana que obtiene ese honor, llega en medio de excelente crítica y la satisfacción de todos los que la realizaron. “Para mí, la película tiene también un significado especial, pues fue la oportunidad de trabajar con uno de los directores que más admiro y respeto”, dijo Dago García, su productor, quien considera que es algo así como una cita que tenían pendiente todos los que conocían el texto, pero no lo sabían.

El español Javier Cámara, su protagonista, conoció el libro cuando lo leyó en un avión rumbo a Colombia, a donde venía a trabajar en la serie de Netflix, Narcos. Por aquel entonces no tenía ni idea que algún día habría película, lo que sí recuerda fue que la historia lo tocó profundamente. Tres o cuatro años después estaba leyendo el guion, luego de ser escogido por el mismo Héctor Abad Faciolince, el autor del libro, para representar a su padre, el doctor Abad Gómez. “Ya era padre cuando rodé la película y subrayaba cosas bonitas sobre la paternidad que él dijo… Este personaje me acompañará muchas veces”, refirió Cámara en la rueda de prensa de San Sebastián, donde la cinta cerró el festival.

Fernando Trueba, el director del filme, también tuvo un deleite con el libro, de hecho, lo compró varias veces para obsequiarlo, pero no se le pasó por la mente hacer un largometraje.

La idea de llevarlo al cine llegó un día en un aeropuerto, cuando Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión y productor del proyecto, se encontró con la edición 35 del libro, y al ver que ha sido un éxito mundial, quiso llevarlo a la pantalla y contar la historia de Abad Gómez, ese médico bueno que fue sacrificado.

Posteriormente, contactó al autor del libro, quien sugirió a Fernando Trueba, ganador del Óscar por Belle Époque, como director. Cuando lo llamaron, el español no lo vio probable. Pero poco a poco se fue convenciendo de que, en efecto, podría saltar de la literatura a la pantalla grande. El guionista sería el mismo autor del libro, pero Abad Faciolince fue sincero y no lo hizo, porque admitió no saber escribir un guion y no tener la intención de hacerlo. Fue entonces cuando le pidieron a Fernando un recomendado de toda su confianza, y pensó en su hermano David, quien siempre estaba escribiendo algún libro, guion o columna y nunca había podido lograr cuadrar tiempos para un encargo. Pero como si se tratara de un encuentro mágico, donde todas las fichas encajan, esta vez sí lo logró.

EL RODAJE

Se llevó a cabo, en su buena parte, en Medellín, en lugares donde ocurrieron los hechos, y esto sobrecogió e incluso abrumó al español Javier Cámara, quien asegura que interpretó a un héroe real. Algunos se le acercaban a saludarlo como si en realidad fuera el doctor Abad Gómez. El español reconoce que hubo dificultades en ciertas escenas, y cuando eso ocurría, llamaba a Abad Faciolince para pedirle ayuda. También estuvo una nieta del desaparecido doctor, que fue script de la cinta. Y para terminar de hacer el rodaje, el escenario perfecto, Víctor Gaviria, el cineasta admirado por el director, el protagonista y los productores de la cinta, los visitó varias veces.