El príncipe Harry y Meghan Markle volverían a la realeza británica

Meghan Markle y Kate Middleton rodean a sus esposos los príncipes Harry y William. Foto: getty images

A dos años de su salida de Gran Bretaña para alejarse de la familia Real, el príncipe Harry y su esposa Meghan podrían sorprender al mundo entero con su reincorporación a los Windsor como miembros activos de la realeza. La posibilidad es más que un hecho para el experto en asuntos de nobleza británica Tom Quinn, quien reveló esta semana en el podcast To Di For Daily, que los duques de Sussex podrían estar interesados en ello. Eso sí, ocurriría cuando el príncipe Carlos sea Rey de Inglaterra.

“Algo interesante que me dijo una fuente… es que tanto Meghan como Harry piensan que cuando ya no esté la realeza mayor (Isabel II) y cuando Carlos asuma el trono, ellos podrían volver a ser miembros de la realeza. La idea es que el duque y la duquesa de Sussex pasen seis meses cumpliendo deberes reales y otros seis en Estados Unidos, haciendo sus proyectos, aunque eso fue algo que la reina nunca aprobó cuando ellos le plantearon a ella”, dijo Tom Quinn.

También te puede interesar: Príncipe Carlos planea su coronación y querría que Harry estuviera allí

“Creo que Meghan y Harry esperan que Charles sea lo suficientemente moderno cuando se convierta en rey y les autorice a trabajar de esa manera”, reiteró.

La Reina rechazó a Harry y a Meghan

Y es que cuando Harry y Meghan hablaron con la Reina sobre su decisión de alejarse de la familia, inicialmente le propusieron combinar sus actividades de miembros de la monarquía con otras más particulares y la monarca fue enfática en decir no. Carlos, por el contrario, podría aceptar y ofrecer así una casa Real más moderna y laxa.

“Eso fue algo que la Reina Isabel II dijo que no podía suceder, pero creo que Meghan y Harry esperan que Carlos, el padre de Harry, sea más modernizador y les diga: ‘Está bien, si quieren ser miembros de la realeza a tiempo parcial, está bien’. No creo que Harry y Meghan realmente quieran pasar todo el tiempo en Estados Unidos y no ser parte de la familia real, simplemente no quieren hacerlo todo el tiempo”, explicó el experto.

Recordemos que Harry y Meghan actualmente desarrollan mucha actividad filantrópica con su Fundación Archewell. Además, tienen jugosos contratos con Netflix y Spotify.

Aquí las noticias del entretenimiento que son tendencia