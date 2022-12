Emiliano Martínez, el arquero de Argentina, no era ´agrandado´ sino tímido

Emiliano Martínez, ´Dibu´, arquero de la Selección Argentina, que venció a Croacia por un marcador de 3 a 0 y se convirtió en finalista de Catar 2022, es catalogado por los hinchas como ´el señor de los penaltis´, pues, además de atajar tres cobros decisivos en la Copa América del 2021, en este mundial, detuvo dos tiros al arco, en la definición desde los 12 pasos, en el encuentro contra Países Bajos, acción definitiva para la clasificación de su equipo a la semifinal. Aunque es arriesgado en la cancha, parece que en su vida personal es todo lo contrario.

Te puede interesar: Mundial Catar 2022: ¿Cuál es la enfermedad que padece Messi?

Emiliano Martínez es un romántico y su esposa Amanda guarda las cartas que le escribía. Foto: Instagram

Emiliano Martínez, era arquero del Arsenal cuando conoció a Amanda Mandihna Gama en Londres. Los padres de ella tenían un restaurante que frecuentaba donde él jugaba, mientras que ella, estudiante de universidad, ayudaba a sus progenitores los fines de semana. Aunque se habían visto en el lugar, ambos eran muy tímidos como para dirigirse la palabra. Ella se cruzaba con cierta frecuencia con el deportista en la calle, pues además, eran vecinos de apartamento, pero Emiliano o ´Emi´, como ella lo llama, simplemente la miraba.

Emiliano Martínez: así empezó su historia de amor

Amanda estaba desconcertada. “Le pregunté a su amigo: ´¿Por qué cada vez que me ve baja la cabeza?´ Yo pensaba que era un agrandado, porque no te cuesta nada decir ´hola´. Empezó así, porque yo hablé con su amigo y al final Emi me mandó un mensaje para decir: ´No soy agrandado, tengo vergüenza, pero si querés vamos a tomar un café´”, le contó a Jesica Cirio, en entrevista para Mujeres de la Selección. Ella lo invitó a su casa y después vinieron varias salidas a cenar. Su amor fue, como se dice, ´a la antigua´. “Él siempre fue muy dulce. Es muy lindo. Siempre pensé que era el más lindo del mundo…No es una persona que te regala cosas caras. Te da una flor, me escribía cartas. Tengo sus cartas guardadas”.

Vivieron juntos por dos años y se casaron el 22 de mayo de 2017, en Londres. Su hijo mayor, Santi, nació el 22 de junio del 2018. Su segunda hija, Ava, nació en 2021, cuando ´Dibu´ estaba a miles de kilómetros de distancia, en Brasil, jugando la Copa América, torneo en que Argentina se coronó campeón. La esposa del futbolista recuerda el momento. “Emi estaba en todo momento, porque en el hospital me dejaron tenerlo a él en videollamada y sentí que él estaba”.

Te puede interesar: Georgina, Antonela y otras esposas de futbolistas que cautivan en Catar

¿Quién es Emiliano ´Dibu´ Martínez?

Damián Emiliano Martínez nació el 2 de septiembre de 1992 en Mar de Plata. Comenzó en el fútbol en su tierra natal, luego integró las divisiones inferiores del club Independiente. En 2009 pasó al Arsenal, combinado inglés. Ha jugado en equipos como el Sheffield Wednesday, Rotherham United y Wolverhampton Wanderers. Regresó al Arsenal, y desde septiembre del 2020 es jugador del Aston Villa. Mide 1:95 m y le encantan los animales, especialmente los perros.