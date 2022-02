“Eres un valiente”: Carolina Cruz conmovió con nuevo avance de su hijo Salvador

El próximo 19 de febrero, el hijo menor de Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque cumplirá su primer año de vida. Desde que nació, ha sido el protagonista de las redes sociales de la presentadora, quien constantemente comparte fotos o videos del pequeño, despertando la ternura entre los internautas.

Te puede interesar: ¡Por fin! Lincoln Palomeque reveló la razón del distanciamiento con Carolina Cruz

Salvador nació con algunas complicaciones médicas a causa de una tortícolis gestacional. No obstante, y luego de someterse a varias terapias, el niño ha mostrado significativos avances en su crecimiento. Recientemente, Carolina Cruz compartió un nuevo video que terminó siendo tendencia, pues allí aparece Salvador muy sonriente tocando un instrumento musical. “Qué puedo decir…DIOS y su infinita misericordia, gracias”, escribió la presentadora. El clip ya tiene más de 150 mil likes y cientos de comentarios elogiando el progreso que ha tenido el niño y la ternura que despierta con sus ocurrencias. “Quiero una serenata de él”, “muero de amor”, “Salvador es divino”, “qué bebesote tan hermoso y baila lo que él mismo toca”, “hermoso e inteligente”, “veo a Dios en él”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego, hace pocas horas, la vallecaucana realizó un nuevo post contando cómo ha sido todo el proceso desde que el niño tuvo que comenzar sus terapias para poder levantar su cabecita. “La primera terapia de Salvador en Junio fue dura, muy dura, las primeras semanas lloraba la terapia completa de lunes a viernes. Tenía el tamaño de su cabeza más la torticolis que no le permitía levantarla, le pesaba mucho”.

Salvador y su última terapia

Enseguida, la presentadora continuó contando que nunca cuestionó a Dios por haberle enviado esa prueba, sino que agradeció y esperó con paciencia que todo mejorara. “Nunca le dije a DIOS: por que yo, por que mi hijo, recuerdo que con lágrimas en mis ojos solo le decía: lo que me mandes, la prueba que sea la voy a vivir desde el amor, la fe y la gratitud. Aprendí a esperar en tu tiempo SEÑOR, pusiste ángeles en nuestro camino”. Ayer, Salvador Palomeque Cruz tuvo su última terapia y, en efecto, Carolina Cruz no podía dejar de celebrar esta gran noticia. “Hoy, fue tu última terapia y no sabes lo orgullosa que me siento, eres un valiente, un fuerte, un poderoso. Gracias por enseñarme tanto cada día, gracias por enseñarme a esperar en el tiempo perfecto de DIOS”.

Te puede interesar: ¿Carolina Cruz de ‘Día a Día’ se va de Colombia para Estados Unidos?