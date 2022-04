“Eso se termina”: vidente no le ve futuro a relación de Jessi Uribe y Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara sostienen una relación sentimental desde hace más de dos años. Aunque al principio fue bastante polémica, incluso desde antes de que la hicieran pública, la pareja ha demostrado estar más enamorada que nunca, sin importar los comentarios de la gente. Recordemos que el artista santandereano estaba casado con Sandra Barrios, madre de sus cuatro hijos, Luna, Sara, Alan y Roy.

Te puede interesar: Foto: la romántica sorpresa que Jessi Uribe le dio a Paola Jara

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En redes sociales, la pareja no ha dudado en presumir su amor. De hecho, el año pasado anunciaron su compromiso y revelaron detalles de cómo les gustaría que fuera ese gran día, que, según lo que han dicho algunos internautas, será muy pronto. Por ahora no hay una fecha confirmada públicamente. A raíz del compromiso de los cantantes de música popular, han surgido cientos de comentarios al respecto. Algunos apoyan la idea de que lleguen al altar, mientras que otros siguen cuestionando su relación.

Jessi Uribe y Paola Jara terminarán su relación, dice vidente

En medio de una entrevista para el portal Kienyke, la vidente Lilian Estrada se refirió al futuro de la pareja. “Les va a ir divinamente mientras se acaba la luna de miel que está que se termina. A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados. No les he visto nunca futuro, los veo ennoviados, los veo felices, los veo mostrando muchas cosas, apartamentos, pero no les veo ese futuro de amor y entrega total, eso se termina… Es más, voy a adelantar algo: Jessi se va a enamorar de otra mujer, con esa sí se va a quedar y va a tener dos hijos”, puntualizó. Aunque las declaraciones de la clarividente son del 29 de julio del año pasado, en las últimas horas se volvieron virales nuevamente.

Audio cortesía Kyenyke

Te puede interesar: ¿Cómo es la relación de Paola Jara con la familia y los hijos de Jessi Uribe?

De hecho, en ese momento, Jessi Uribe le respondió con un contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 5,7 millones de seguidores. “Que alguien le diga a la clarividente que si no sabe en qué cae la lotería o aunque sea el chance de mañana pa ver si le agarramos así sea una patica”, escribió en una publicación que estuvo acompañada de un video donde aparece el artista dedicándole una canción a su prometida Paola Jara.